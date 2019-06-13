MHP’den altı başlıkta yeni askerlik
MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, partisinin Askeralma Kanun Teklifi ile ilgili endişelerini, taleplerini önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda özetle şöyle anlattı: “
Askerlik süresinin kısaltılmasının doğuracağı problemler için tedbir alınmalı.
İkinci altı aylık askerlik süresinin isteğe bağlı ve ücretli yapılması yararlı görülmekle birlikte, bedellinin doğurabileceği olumsuzlukları da dikkate almak zorundayız.
Başarı ve liyakat durumuna göre sözleşmeli erbaş ve erlerin astsubaylığa, astsubayların ise subaylığa geçişlerine imkân sağlayan düzenleme TSK personelinin motivasyonunu arttıracaktır.
Dünya ordularının tamamında askerî sağlık sistemleri bulunmaktadır. O nedenle askerî sağlık sisteminin bir an önce kurulmalı.
Vazife malulü olmuş Emniyet ve Jandarma personeline farklı uygulamalar süratle giderilmelidir.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle