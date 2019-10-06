MHP'den ABD'ye 'beğeni' tepkisi: Sıradan bir hataya benzemiyor
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergün Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımının beğenilmesine tepki göstererek, “ABD'nin yaptığı sıradan bir hataya benzemiyor. Özürle geçiştirilecek hadise değil” dedi.
CNN Türk canlı yayınında konuşan Semih Yalçın, "ABD'nin yaptığı sıradan bir hataya benzemiyor. Özürle geçiştirilecek hadise değil. ABD, genel başkanımızdan direkt olarak özür dilemeli" dedi.
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