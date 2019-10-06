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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.10.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

MHP’den ABD Büyükelçiliğine tweet tepkisi

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MHP’den ABD Büyükelçiliğine tweet tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Bu ‘vatansız’ firarinin yaptığı paylaşımın ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından beğenilmesi, ederi 1 dolar olan meczubun sözlerinden daha vahimdir ve ABD destekli yeni bir operasyonun da başladığının delilidir” dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ABD Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Ergün Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımının beğenilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Büyükataman, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“FETÖ’nün beslemesi, sözcüsü Ergun Babahan dün attığı tweet'le meşrebince davranmış ve FETÖ’nün uzun yıllardır uğraş verdiği ‘Devlet Bahçelisiz siyaseti’ dillendirmiştir. Kendisinin ve ağababalarının bu söylemlerine de bu amaçla giriştikleri ‘MHP’ye darbe’ teşebbüslerine de alışık ve hazırlıklıyız. Milliyetçi Hareket; bunlara her teşebbüsünde haddini bildirmiş, her seferinde aziz Türk milletinin de desteğiyle bu kirli operasyonlardan güçlenerek çıkmıştır. Bu ‘vatansız’ firarinin yaptığı paylaşımın ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından beğenilmesi, ederi 1 dolar olan meczubun sözlerinden daha vahimdir ve ABD destekli yeni bir operasyonun da başladığının delilidir. Büyükelçilik, bu hamlesiyle Türkiye düşmanlarını cesaretlendirme, FETÖ’cü hainleri sahaya sürme gayesindedir. Bu alçakça girişim ABD’nin haddine olmadığı gibi, Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren ABD bunun sonuçlarına katlanmak zorunda olacağını da iyi bilmelidir.”

Büyükelçilik tarafından dilenen özrün ciddiyetten uzak ve nezaketsizlik barındırdığını ifade eden Büyükataman, “Dün bu hadsiz müdahale teşebbüsüne gösterdiğimiz tepkinin ardından mezkûr tweet'ten beğenisini kaldıran Büyükelçilik güya özür dilemiştir. ‘Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve oluşturmuş olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz’ şeklindeki özür metninin içeriğine bakıldığında ciddiyetten uzak, 3. dünya ülkelerinde bile görülemeyecek bir nezaketsizlik barındırdığı görülmektedir. Bölücülerin ve son dönemlerde CHP’lilerin yeniden kullanmaya başladığı ‘Türkiye halkları’ saçmalığının ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin isminin geçtiği siyasetten çekilme rezilliğinin beğenilip prosedür gereği yayınlanan özür metninde birliğini hedef aldıkları büyük Türk milletinden ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’den özür dilenmemiş olması ABD’nin bu rezil eylemin arkasında durduğunu göstermektedir. Büyükelçiliğin tweet'ini beğendiği Ergun Babahan denen müptezelin 2012’de ‘Türkiye’deki bütün darbelerin ABD destekli ya da onaylı olduğu’ sözleri bir yana 1980 askeri darbesinden sonra 1970’li yıllarda CIA’nın Türkiye Şefi olan Paul Henze’nin ABD Başkanı Jimmy Carter’a ‘Bizim çocuklar başardı’ demesi ile ABD Büyükelçiliğinin hainlerin sözcüsüne verdiği bu destek arasında nasıl bir fark vardır? Yine 1980 askeri darbesi esnasında ABD’nin Ankara Büyükelçisi olan James Spain’in daha sonraki yıllarda Cumhuriyet gazetesine verdiği mülakatta ‘Türkiye’yi Türkeş’e teslim etmeme’ itirafı ile bugünkü ABD Büyükelçisinin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan tavrı arasında nasıl bir fark vardır? Bir terörist başının topraklarında derebeylik kurmasına müsaade eden, Orta Doğu’daki teröristlere hamilik yapan ABD’nin Türk siyasetine müdahale teşebbüsüne bu dakikaya kadar ses çıkartmayan siyasi partilerin ve bunların basın yayın kuruluşlarının Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘tam bağımsız Türkiye’ ülküsü ışığında tavırlarını gözden geçirmeleri ülkemiz ve kendileri adına faydalı olacaktır. ABD’nin gayrimeşru çocuklarına 15 Temmuz’da olduğu gibi tarihî bir ders vermek, aziz Türk milletinin geleceğinin teminatı olan Türk Milliyetçilerinin boynunun borcudur. Dışişleri Bakanlığımızın Milliyetçi Hareket mensuplarının ve milletimizin bu konudaki hassasiyetlerini göz ardı etmemesini, ABD Büyükelçiliği nezdinde acilen ve konu sulandırılmadan resmi bir özür talebinde bulunmasını ve resmi özür dilenene dek süreci takip etmesini en yüksek kararlılıkla bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

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