MHP’den 5 vekil aday değil

ÇETİN VE KAYA YOK

MHP’de, mevcut milletvekillerinden 5 isim yeniden aday olmadı. Bu isimlerden en dikkat çekeni eski Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şefkat Çetin oldu. Çetin, MHP grubunun aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili karara imza vermemişti. 16 Nisan 2016’daki Anayasa referandumunda partisinin aldığı kararla ters düşerek ‘hayır’ oyu kullanacağını açıklayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Atila Kaya da yeniden adaylık başvurusunda bulunmadı. Kaya da Erdoğan için imza vermemişti. CHP ve MHP’nin 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu da aday olmadı. 1980 öncesinde MHP’nin etkin isimlerinden olan, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla seçime girip Sakarya’dan milletvekili seçilen Zihni Açba da aday olmadı. Açba da Erdoğan için imza atmamıştı. MHP’de yeniden adaylık başvurusunda bulunmayan isimlerden biri de Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor oldu.