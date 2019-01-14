MHP'de yerel seçim toplantısı öncesinde açıklama
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partisinin Kızılcahamam’da düzenlenecek olan İl Başkanları Toplantısı hakkında basın açıklaması yaptı.
Semih Yalçın'ın açıklaması şöyle:
Türkiye, 24 Haziran 2018 günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimleriyle Genel Seçimlerin ardından yeni bir safhaya girmiştir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından Cumhuriyet’imizin 3. Evresi olarak nitelendirilen bu dönem, siyasette yeni kurum ve kuralların oluşmaya, toplumsal dinamiklerin değişmeye başladığı bir zaman dilimidir.
15 Temmuz ihanet girişimi sonrasının millî mutabakat zemininde teşekkül eden Cumhur İttifakı, Türk siyasi hayatındaki değişimin önemli bir parçasıdır. Bu değişim sürecinin kaçınılmaz sonucu olarak seçmen psikolojisinde ve sandık demokrasisinde de dönüşüm meydana gelmiştir. Artık seçimlerin basmakalıp bakış açılarıyla değerlendirilemeyeceği, sandık iradesinin algı çalışması kokan kamuoyu yoklamalarıyla manipüle edilemeyeceği bir döneme girilmiştir.
MHP’nin millî çıkar ve öncelikleri dikkate alan “Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben.” anlayışı temelinde vücuda gelen Cumhur İttifakı, 24 Haziran 2018 Seçimlerinde bütün ezberleri de, yanlış hesapları da bozmuştur. Kargaşa, kaos ve kriz bekleyenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır. Ülkemizi 2023’ün Büyük Türkiye’si Vizyonuna taşıyan süreci durdurmak isteyenlerin umutları başka bahara kalmıştır.Cumhur İttifakının güçlü bir siyaset aritmetiği üreterek oyun bozmakta ve millî mutabakat ruhunu kalıcı kılmakta başarı sağlaması, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere de aynı anlayışla girilmesinin değerini ön plana çıkarmıştır.
31 Mart Yerel seçimleri, yalnızca politik ve akademik çevrelerde değil; kamuoyunda da 24 Haziran Seçimleriyle başlayan dönüşüm ve değişimin yüksek çıtalarından, yeni yönetim modelini sağlamlaştıran kilometre taşlarından biri olarak algılanmaktadır. Vatandaşlarımızın, yerel seçimlerde oyunu aynı bilinçle kullanacağı tabiidir. Bu itibarla; genel seçimlerde görüldüğü gibi, yerel seçimlerle ilgili alışılmış analizlerin, beylik değerlendirmelerin rafa kaldırılması gerekmektedir.
Kuruluşundan bu yana Türkiye’de uzlaşma kültürünün demokratik siyasi geleneklerimizin bir parçası hâline gelmesine önemli katkılarda bulunan MHP; yeni yönetim modelinin dinamiklerinin güçlenmesi, millî mutabakat ruhunun yaşatılması ve ülkenin geleceği için Cumhur İttifakının yerel seçimlerde de olumlu rol oynayacağı inancıyla hareket etmektedir.
Cumhuriyet’imizin eriştiği yeni safhanın önemli bir merhalesi olarak gördüğümüz 31 Mart Yerel Seçimlerine hazırlık mahiyetinde, 17 Ocak Perşembe günü Kızılcahamam’da MHP İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıda, Cumhur İttifakının esaslarına riayet için yapılması gerekenler ve 31 Mart Yerel seçimleriyle ilgili teşkilatlarımızın yürüteceği genel çalışmalar ele alınacaktır.
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