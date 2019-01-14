MHP'de yerel seçim toplantısı öncesinde açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMHP'de yerel seçim toplantısı öncesinde açıklama
GeriGündem MHP'de yerel seçim toplantısı öncesinde açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
14.01.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

MHP'de yerel seçim toplantısı öncesinde açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MHP'de yerel seçim toplantısı öncesinde açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partisinin Kızılcahamam’da düzenlenecek olan İl Başkanları Toplantısı hakkında basın açıklaması yaptı.

Semih Yalçın'ın açıklaması şöyle:

Türkiye, 24 Haziran 2018 günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimleriyle Genel Seçimlerin ardından yeni bir safhaya girmiştir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından Cumhuriyet’imizin 3. Evresi olarak nitelendirilen bu dönem, siyasette yeni kurum ve kuralların oluşmaya, toplumsal dinamiklerin değişmeye başladığı bir zaman dilimidir. 

15 Temmuz ihanet girişimi sonrasının millî mutabakat zemininde teşekkül eden Cumhur İttifakı, Türk siyasi hayatındaki değişimin önemli bir parçasıdır. Bu değişim sürecinin kaçınılmaz sonucu olarak seçmen psikolojisinde ve sandık demokrasisinde de dönüşüm meydana gelmiştir. Artık seçimlerin basmakalıp bakış açılarıyla değerlendirilemeyeceği, sandık iradesinin algı çalışması kokan kamuoyu yoklamalarıyla manipüle edilemeyeceği bir döneme girilmiştir. 

MHP’nin millî çıkar ve öncelikleri dikkate alan “Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben.” anlayışı temelinde vücuda gelen Cumhur İttifakı, 24 Haziran 2018 Seçimlerinde bütün ezberleri de, yanlış hesapları da bozmuştur. Kargaşa, kaos ve kriz bekleyenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır. Ülkemizi 2023’ün Büyük Türkiye’si Vizyonuna taşıyan süreci durdurmak isteyenlerin umutları başka bahara kalmıştır.Cumhur İttifakının güçlü bir siyaset aritmetiği üreterek oyun bozmakta ve millî mutabakat ruhunu kalıcı kılmakta başarı sağlaması, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere de aynı anlayışla girilmesinin değerini ön plana çıkarmıştır.   

31 Mart Yerel seçimleri, yalnızca politik ve akademik çevrelerde değil; kamuoyunda da 24 Haziran Seçimleriyle başlayan dönüşüm ve değişimin yüksek çıtalarından, yeni yönetim modelini sağlamlaştıran kilometre taşlarından biri olarak algılanmaktadır. Vatandaşlarımızın, yerel seçimlerde oyunu aynı bilinçle kullanacağı tabiidir. Bu itibarla; genel seçimlerde görüldüğü gibi, yerel seçimlerle ilgili alışılmış analizlerin, beylik değerlendirmelerin rafa kaldırılması gerekmektedir.  

Kuruluşundan bu yana Türkiye’de uzlaşma kültürünün demokratik siyasi geleneklerimizin bir parçası hâline gelmesine önemli katkılarda bulunan MHP; yeni yönetim modelinin dinamiklerinin güçlenmesi, millî mutabakat ruhunun yaşatılması ve ülkenin geleceği için Cumhur İttifakının yerel seçimlerde de olumlu rol oynayacağı inancıyla hareket etmektedir.

Cumhuriyet’imizin eriştiği yeni safhanın önemli bir merhalesi olarak gördüğümüz 31 Mart Yerel Seçimlerine hazırlık mahiyetinde, 17 Ocak Perşembe günü Kızılcahamam’da MHP İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıda, Cumhur İttifakının esaslarına riayet için yapılması gerekenler ve 31 Mart Yerel seçimleriyle ilgili teşkilatlarımızın yürüteceği genel çalışmalar ele alınacaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanlığı'ndan Trump'ın skandal paylaşımlarına tepki

Sakarya'da patlama... Alev topu her yerden görüldü, ilk resmi açıklama geldi

Her şey İhsan Tarkan'ın kimliğinin çalınmasıyla başladı! 'Hayalet' yakalandı...

Ördek avı faciası... Bir acı haber daha...