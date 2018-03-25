MHP’de yeni görev dağılımı

Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Mustafa Kalaycı, dün partideki görev dağılımını açıkladı. ‘Medya, Halkla İlişkiler ve Tanıtım’dan sorumlu olan Semih Yalçın teşkilat işlerine, AR-GE’den sorumlu Emin Haluk Ayhan ise ‘Ekonomi ve Sosyal Politikalar’ görevlerine kaydırıldı. ‘Siyasi İşler ve Parlamento’dan sorumlu olan Celal Adan, Mali İşlerden Sorumlu Mevlüt Karakaya ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Sadir Durmaz’ın ise eski görevlerine devam etmesi kararı alındı. İsmet Büyükataman genel sekreterliğe, Hidayet Vahapoğlu da genel sekreter yardımcılığı görevine devam eden isimler oldu.