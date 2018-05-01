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    MHP'de vekil hesabı: 360-420

    Umut ERDEM / ANKARA
    01.05.2018 - 23:18 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Merkezi, milletvekilliği seçimlerinde Cumhur ittifakının toplam 360 ile 420 arasında milletvekili çıkaracağını hesapladı.

    Bahçeli’nin kurmayları, “kendilerinen İYİ Parti’ye daha fazla oy gitmeyeceği” değerlendirmelerini yapıyor. MHP, 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 16.3 oy oranı ile 80 milletvekili çıkarırken, 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise yüzde 11.9 oy oranıyla 40 vekilini Meclis’e göndermişti.

    MHP Genel Merkezi’nde “Bizden giden gitti” denilerek, iki seçim arasında partinin yaşayabileceği maksimum kaybın olduğu dile getiriliyor. Bunun dışında 24 Haziran’da İYİ Parti’nin MHP’den oy alamayacağı iddia ediliyor. 

     

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    Etiketler: erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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