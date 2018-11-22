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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA) - ESİN IŞIK
22.11.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

MHP'de sızma alarmı! Bahçeli talimat verdi…

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MHP'de sızma alarmı! Bahçeli talimat verdi…

MHP, partinin kriterlerine uyumunun belirlenmesi için aday adaylarının teşkilatlara ve referanslara sorulması ile güvenlik soruşturması sürecini başlattı. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla FETÖ sızmalarının önüne geçilmesi için illere parti müfettişleri gönderildi.

MHP'de aday adaylarının partinin kriterlerine uyumunun belirlenmesi için süreç başladı. Teşkilatlara ve referanslara aday adaylarını soran MHP, güvenlik soruşturması da yaptırıyor.     

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 31 Mart 2019'daki yerel seçim için aday adaylığı resmi başvurularını 15 Kasım'da almaya başlayan MHP, bir yandan da adaylık için başvuran isimlerle ilgili inceleme yapıyor.     

Bu çerçevede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin miting programından adayların belirlenmesine, seçim müziği ve sloganının seçimine kadar yerel seçime yönelik tüm hazırlık sürecini yürüten Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız  ve Sadir Durmaz'dan oluşan komisyon, partinin hukukçularından oluşan 15 kişilik komisyonun katılımıyla yapılan toplantılarda aday adaylarına yoğunlaştı.     

Bir yandan komisyonlar öne çıkan aday adaylarının partinin kriterlerine uygunluğunu belirlemek için teşkilatlar ve referanslarla görüşüyor, diğer yandan Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla FETÖ sızmalarının önüne geçmek için parti müfettişlerini illere gönderiliyor.     

"TEŞKİLATLARIMIZIN TEMAYÜLÜ ÖNEMLİ"     

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçim için aday adaylığı konusunda partilerine yoğun ilgi olduğunu ancak MHP'nin partiyi en iyi şekilde temsil edecek, kamuoyunda sevilen ve sayılan, liyakat sahibi adaylarla yola devam edeceğini söyledi.     

Aday adaylarına, partinin kriterlerine uyumu konusunda yapılan inceleme ve çalışmaları değerlendiren Durmaz, şunları kaydetti:     

"Bunu neye göre tespit ediyoruz? Teşkilatlarımızın temayülü bizim açımızdan son derece önemli. Geçtiğimiz seçimlerde biz teşkilatlara rağmen aday belirlemedik. Teşkilatların talebi, önerisi dışında belirlediğimiz aday oranı yüzde 1 bile değildir. Kamuoyu yoklamaları yaptırıyoruz. Diğer seçimlerde olduğu gibi tüm aday adaylarımız için güvenlik soruşturması yapacağız. Parti müfettişlerimizi, parti görevlilerimizi göndermek suretiyle alanda birtakım tespitler yapmaya çalışıyoruz."     

Partide 15 hukukçudan oluşan komisyonun aday adaylarının soruşturmalarını yaptığını, durumlarını incelediğini bildiren Durmaz, "Geçmişte tüm partiler gibi bizim partimize de malum terör örgütünün uzantıları sızmaya çalışmışlardır. Bu konuda ciddi tecrübeye sahip bir partiyiz. Yeni sızmalara fırsat vermek istemiyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz, özellikle kripto FETÖ'cüleri." bilgisini verdi.     

"HER YÖNÜYLE İNCELEME YAPIYORUZ"     

Durmaz, kamuoyunda kişilik olarak doğru algılanmayan ve değerlendirilmeyenlerin de aday gösterilmeyeceğini ifade ederek, 24 Haziran seçimlerinde eşine şiddet uygulayan bir adayın listeye giremediğini anımsattı.     

Aynı hassasiyetlerin bu seçimde de devam ettiğinin altını çizen Durmaz, "Her yönüyle inceleme yapıyoruz. Teşkilatlara, referanslara soruyoruz. Teşkilatların mutabakatı olmayan ve üzerinde ittifak etmedikleri hiç kimseyi aday yapmayız. Ama teşkilatın üzerinde mutabık kaldığı bir adayla ilgili tereddütlerimiz varsa genel merkez olarak da gerekli çalışmayı yaparız. O nedenle bir sızma ya da sorun olacağını düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.     

 

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