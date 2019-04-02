MHP'de seçim yorumu: Büyükşehir onlarda kontrol bizde

Yerel seçim sonuçları MHP’de memnuniyet yarattı. 2014’te 173 belediyeye sahip olan MHP, resmi olmayan son rakamlara göre bir büyükşehir, 10 il olmak üzere 227 belediye başkanlığını kazandı. 51 ilin genel meclisi oylarında da yüzde 18.73’lük orana sahip olduklarını belirten MHP’li kurmaylar, 1999 seçiminin de üstüne çıktıklarını söylüyor.

Cumhur İttifakı’nın da il genel meclisinde toplam yüzde 60’lık bir oy aldığı vurgulanarak başarı vurgusu yapılıyor. İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana gibi büyükşehirlerin CHP ve Millet İttifakı’nda olmasından endişelenmediklerini ifade eden MHP kurmayları, “İstanbul’un bir ilçesi MHP’de, 24’ü AK Parti’de, 14’ü ise CHP’de. Büyükşehir belediye meclisi ilçelerden geliyor. Cumhur İttfakı’nın büyükşehir belediye meclislerine göndereceği üye sayısı CHP’ye göre çok fazla olacak. Uyumlu çalışması şart. Farklı uygulamalara belediye meclisi izin vermez. Teminat olarak milletimiz belediye başkanlığını vermiş ama kontrolü de Cumhur İttifakı’na vermiş” diyor.

4 AYAKLI STRATEJİ

MHP yönetimi, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin açıkladığı dört ayaklı stratejinin de başarıyla uygulandığını söylüyor. “x+y=z” formülünün de yüzde 52’ye yakın ittifak oyu alınarak başarıya ulaştığı belirtiliyor. Partinin mevcut belediyeleri koruyup, sayısını arttırmak hedefine de ulaştığı vurgulanıyor. Kayyımla yönetilen belediyelerin olduğu illerde de Cumhur İttifakı’nın üstünlük sağladığının altı çiziliyor.

Önemli büyükşehirlerin kaybedilmesindeki en büyük faktör olarak da HDP’nin aday çıkarmayarak Millet İttifakı’na destek vermesi olarak görülüyor. Cumhur İttifakı’nın, HDP’nin oy oranlarının fazla olduğu şehirlerde oy oranını önemli ölçüde arttırdığı kaydediliyor: “Kürt kökenli kardeşlerimiz, daha önce belediyeye sağlanan kaynakların nasıl terör örgütüne yönlendirildiğini gördü. Kayyımların bölgeye nasıl hizmetler yaptığını gördü. PKK’nın beli kırıldı, bu da bölgeye huzur da getirdi. Doğu ve Güneydoğu insanı Cumhur İttifakı’na sahip çıktı.”

Parti yöneticileri iki parti arasındaki oy geçişgenliği ile ilgili eleştirilere de “MHP seçmeninin tamamına yakını Cumhur İttifakı’na bağlı kalmıştır. İttifakın adaylarına oyunu vermiştir. MHP taşın altına elini koymuş, ittifaka bağlı kalarak çalışma yürütmüştür. İttifak arasında stratejik bir hata yapmadık. AK Parti ile MHP’nin seçmeninin müşterek değerlerinde yüksek bir oran var” karşılığını veriyor.

İKİ İLDE İTİRAZ

MHP, 10 oyluk bir farkın olduğu Kırklareli ve Iğdır’da itirazda bulunuldu. Buralarda geçersiz oyların çok yüksek olduğu belirtiliyor. m Umut ERDEM/ANKARA