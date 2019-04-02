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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
02.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

MHP'de seçim yorumu: Büyükşehir onlarda kontrol bizde

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
MHP'de seçim yorumu: Büyükşehir onlarda kontrol bizde

MHP Genel Merkezi, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana gibi büyükşehirlerin CHP ve Millet İttifakı’na geçmesiyle ilgili, “İlçelerde Cumhur İttifakı’nın önemli bir üstünlüğü var. Büyükşehir belediye meclislerine göndereceği üye sayısı CHP’ye göre çok fazla olacak. Milletimiz, belediye başkanlığını vermiş ama kontrolü de Cumhur İttifakı’na vermiş” yorumu yapıyor.

Yerel seçim sonuçları MHP’de memnuniyet yarattı. 2014’te 173 belediyeye sahip olan MHP, resmi olmayan son rakamlara göre bir büyükşehir, 10 il olmak üzere 227 belediye başkanlığını kazandı. 51 ilin genel meclisi oylarında da yüzde 18.73’lük orana sahip olduklarını belirten MHP’li kurmaylar, 1999 seçiminin de üstüne çıktıklarını söylüyor.

Cumhur İttifakı’nın da il genel meclisinde toplam yüzde 60’lık bir oy aldığı vurgulanarak başarı vurgusu yapılıyor. İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana gibi büyükşehirlerin CHP ve Millet İttifakı’nda olmasından endişelenmediklerini ifade eden MHP kurmayları, “İstanbul’un bir ilçesi MHP’de, 24’ü AK Parti’de, 14’ü ise CHP’de. Büyükşehir belediye meclisi ilçelerden geliyor. Cumhur İttfakı’nın büyükşehir belediye meclislerine göndereceği üye sayısı CHP’ye göre çok fazla olacak. Uyumlu çalışması şart. Farklı uygulamalara belediye meclisi izin vermez. Teminat olarak milletimiz belediye başkanlığını vermiş ama kontrolü de Cumhur İttifakı’na vermiş” diyor.

4 AYAKLI STRATEJİ

MHP yönetimi, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin açıkladığı dört ayaklı stratejinin de başarıyla uygulandığını söylüyor. “x+y=z” formülünün de yüzde 52’ye yakın ittifak oyu alınarak başarıya ulaştığı belirtiliyor. Partinin mevcut belediyeleri koruyup, sayısını arttırmak hedefine de ulaştığı vurgulanıyor. Kayyımla yönetilen belediyelerin olduğu illerde de Cumhur İttifakı’nın üstünlük sağladığının altı çiziliyor.

Önemli büyükşehirlerin kaybedilmesindeki en büyük faktör olarak da HDP’nin aday çıkarmayarak Millet İttifakı’na destek vermesi olarak görülüyor. Cumhur İttifakı’nın, HDP’nin oy oranlarının fazla olduğu şehirlerde oy oranını önemli ölçüde arttırdığı kaydediliyor: “Kürt kökenli kardeşlerimiz, daha önce belediyeye sağlanan kaynakların nasıl terör örgütüne yönlendirildiğini gördü. Kayyımların bölgeye nasıl hizmetler yaptığını gördü. PKK’nın beli kırıldı, bu da bölgeye huzur da getirdi. Doğu ve Güneydoğu insanı Cumhur İttifakı’na sahip çıktı.”

Parti yöneticileri iki parti arasındaki oy geçişgenliği ile ilgili eleştirilere de “MHP seçmeninin tamamına yakını Cumhur İttifakı’na bağlı kalmıştır. İttifakın adaylarına oyunu vermiştir. MHP taşın altına elini koymuş, ittifaka bağlı kalarak çalışma yürütmüştür. İttifak arasında stratejik bir hata yapmadık. AK Parti ile MHP’nin seçmeninin müşterek değerlerinde yüksek bir oran var” karşılığını veriyor.

İKİ İLDE İTİRAZ

MHP, 10 oyluk bir farkın olduğu Kırklareli ve Iğdır’da itirazda bulunuldu. Buralarda geçersiz oyların çok yüksek olduğu belirtiliyor. m Umut ERDEM/ANKARA

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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