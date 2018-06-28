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    MHP'de o sözler koltuktan etti

    Umut ERDEM/ANKARA
    28.06.2018 - 00:57 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Biz ne dersek, o olacaktır” diyen Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan’ı Başkanlık Divanı’ndaki görevinden aldı.

    Seçim çalışmaları sürecinde de Aycan’dan bir internet sitesinde çıkan, “Recep Tayyip Erdoğan davası değil, davamız” sözlerini tekzip etmesini isteyen Bahçeli, böylece AK Parti ile olası bir krizin önüne geçti.

    Genel Başkan Yardımcısı Aycan, önceki gün Kahramanmaraş’ta seçim sonuçlarını, “Bundan sonra Meclis’te siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. Bugün MHP Meclis’te kilit konumdadır ve MHP’nin genel başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan’ı kurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi’ni, hem Meclis’i, hem devleti kurtarmıştır” diye değerlendirmişti.

    MHP Genel Merkezi’nden, dün MHP Lideri ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan görüşmesi öncesinde “Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Sefer Aycan, yürütmekte olduğu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınmıştır” açıklaması yapıldı.

    Aycan’ın seçim kampanyası sürecinde bazı basın organlarında çıkan “Bu, herhangi bir kişiye ya da partiye verilen destek değildir. Yani Recep Tayyip Erdoğan davası değil, davamız. Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek değil. Bizim yaptığımız, devlete, millete destek vermektir” sözleri de MHP Genel Merkezi’nin dikkatini çekmişti. Genel Başkan Bahçeli, Aycan’dan sözlerine tekzip etmesi talimatını vermişti. Bunun üzerine Aycan, sözlerinin çarpıtıldığını savunarak, “Bizim davamız millet, ülke davasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı devletimizi, milletimizi temsil ediyor. Biz de devletimize sahip çıktık” diye yazılı açıklama yapmıştı. 

    Etiketler: Devlet Bahçeli , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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