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    MHP'de milletvekili adaylığı ücretleri belli oldu

    İHA
    20.04.2018 - 12:49 | Son Güncelleme:

    MHP'de milletvekili aday adayı ücretleri belli oldu. Milletvekilliği başvuru ücreti 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

    MHP Genel Merkezi'nde 27. dönem milletvekili aday adaylığı başvuru kayıt bürosu hazırlıkları devam ediyor. Milletvekili adaylığı için başvuru ücretleri 2 bin 500 TL olarak belirlendi. Gaziler ve engelliler ise ücretsiz olarak başvuru yapabilecek.

    Etiketler: Ücret , NoMobil , gündem
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