MHP'de milletvekili adaylığı ücretleri belli oldu

MHP Genel Merkezi'nde 27. dönem milletvekili aday adaylığı başvuru kayıt bürosu hazırlıkları devam ediyor. Milletvekili adaylığı için başvuru ücretleri 2 bin 500 TL olarak belirlendi. Gaziler ve engelliler ise ücretsiz olarak başvuru yapabilecek.
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