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    MHP'de heyecanlı bekleyiş... Bahçeli makamına geçti

    ANKARA (AA)
    24.06.2018 - 18:14 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları MHP Genel Merkezi'nde heyecanla bekleniyor.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandıktan sonra parti genel merkezine gelerek, ikinci kattaki makamına geçti. 

    Bahçeli'nin, seçim sonuçlarını Divan Başkanlığı üyeleriyle birlikte burada takip edeceği öğrenildi. 

    PARTİLİLER GELMEYE BAŞLADI 
    Yurt genelinde oy verme işleminin saat 17.00 itibarıyla sona ermesinin ardından MHP'liler parti genel merkezine gelmeye başladı. 

    Partinin eksi 2. katında basın merkezi oluşturulurken, 8. katında da Seçim Koordinasyon Merkezi kuruldu. 

    Seçim Koordinasyon Merkezi, sandık görevlilerinin aktardığı sonuçları Yüksek Seçim Kurulunun sonuçlarıyla karşılaştıracak. Eldeki veriler hızlı bir şekilde MHP lideri Bahçeli ve kurmaylarına iletilecek. 

     

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    Etiketler: secim2018 , son dakika , haberler
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