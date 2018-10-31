MHP’de Dalan başlamadan bitti
MHP Lideri Devlet Bahçeli, pazartesi günü yaptığı açıklamada, “İstanbul’da da bir sürprizimiz olabilir” dedi.
Dün de parti kaynakları, Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan isminin düşünüldüğünü ancak henüz görüşme olmadığını kaydetti. 1984-1989 yılları arasında İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Dalan ise iddialara şu yanıtı verdi:
‘SİYASETE NOKTAYI KOYDUM’
“Siyasete dönme kararım yok. Çünkü ben İstanbul’a gerekli olan hizmeti yaptım. Nokta, son, bitti. Gerekli olan zahmeti de belediye başkanlığımdan sonra 11.5 yıl davalarla cebelleştim. O defteri de kapattık. Davalar bitti derken arkasında kumpas davası geçti. Şu anda da ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanıyorum. Aklımı peynir ekmekle mi yedim de siyasete gireceğim. Bana herhangi bir teklif gelmedi. Siyasete noktayı koydum.”
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