MHP’de büyükşehir hazırlığı: Tek zarf iki pusula
MHP Genel Merkezi, Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Büyükşehir belediye başkanı ilçe belediyelerini de belirlesin” önerisini gelecek haftalarda AK Parti’yle istişare edecek.
MHP kurmayları, büyükşehir belediye başkanlığı seçimiyle ilgili çalışmalara başladı. Edinilen bilgilere göre, yakın bir zamanda AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi doğrultusunda Büyükşehir Belediye Yasası’nda, “sadece büyükşehirlerde değişiklik öngören” düzenleme için görüşmeler hayata geçirilecek. Üzerinde çalışılan öneriye göre, büyükşehir belediye başkan adaylarıyla birlikte, ilçe belediye başkan adayları da belirlenecek. Seçmen oy pusulasında ise büyükşehir belediye başkan adayının adıyla birlikte, aynı milletvekili seçimlerinde olduğu gibi ilçe belediye başkan adaylarının adını da görecek. Seçmen, bir partinin büyükşehir adayına oy verirken, aynı zamanda ilçe belediye başkan adayını da seçmiş olacak. Oy zarflarında ayrı bir ilçe belediye başkan adayı pusulası olmayacak. Hazırlıklarda, belediye meclis üyeliklerinde ise mevcut uygulamanın devamı öngörülüyor.
BÜYÜKŞEHİRLERDE MUHTARA SON
AK Parti ve MHP’nin çalışmalarında, büyükşehirlerdeki ‘muhtarlık makamının’ kaldırılması da bekleniyor. İl ve ilçeler ile köylerde ise muhtarlık makamının bulunması planlanıyor. Büyükşehirlerde muhtarlık makamının kaldırılması düşüncesinde en önemli etkenin “Hazine’ye getirdiği yük olduğu” ifade edilirken, seçmenlerin artık işlemlerini e–Devlet ve ilçe nüfus müdürlükleri aracılığıyla yapmalarının da etkili olduğu kaydediliyor.
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