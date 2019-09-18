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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - DHA
18.09.2019 - 20:56, Son Güncelleme:

MHP'de bir istifa bir görevden alma

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MHP'de bir istifa bir görevden alma

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, görevinden alındı. Öte yandan MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiriyle 4 Temmuz 2014'ten bu yana yürüttüğü il başkanlığı görevinin, yine Bahçeli'nin takdiriyle bugün son bulduğunu söyledi.

Bu durumun bir nöbet devri olduğunu ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Önemli olan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in de dediği gibi bayrağı lekelemeden, yere düşürmeden teslim edebilmektir. Bu çerçevede görevimi yaptığımı ve yine bu çerçevede görevimi teslim ettiğimi düşünüyorum. Bundan sonra da davam ile liderimiz Bahçeli'nin emrindeyim. Yine bugüne kadar birlikte görev yaptığım tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

MUSTAFA AKSOY GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

MHP Antalya İl Başkanlığı görevine 29 Mayıs 2016da atanan Mustafa Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gördüğü lüzum ve sağlık sebepleri nedeniyle il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Mustafa Aksoy açıklamasında şu ifadeler yer verdi:

"Herkesin bilmesini isterim ki ömrümü adadığım Türk milliyetçiliği ve Türk İslam ülküsü davama hizmet etme kararlılığım bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir. Şahsıma güvenerek il başkanlığı gibi kutsal ve şerefli bir görevi bizlere emanet eden genel başkanım Devlet Bahçeli Beye sonsuz teşekkürlerimi sunar; ömrüm vefa ettiği sürece son nefesime kadar almış olduğu her kararı sorgulamaksızın emrinde olduğumu dost düşman herkesin bilmesini isterim." Aksoy, görev süresince kendisine destek veren partililere de teşekkür etti.

MHP ANTALYA İL BAŞKANLIĞINA HİLMİ DURGUN GETİRİLDİ

MHP Genel Başkan Danışmanı Ahmet Selim Yurdakul, MHP Antalya İl Başkanlığına Hilmi Durgun’un atandığını bildirdi.

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Aksoy’dan boşalan İl Başkanlığı görevine, İl Başkan Yardımcısı Hilmi Durgun getirildi. MHP Genel Başkan Danışmanı Ahmet Selim Yurdakul, Hilmi Durgun’un İl Başkanlığı görevine getirildiğini sosyal medya hesabından açıkladı

Yurdakul açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı önceki İl Başkanımız Mustafa Aksoy’a teşekkür ederiz. Genel Merkezimiz tarafından görevlendirilen Sayın Hilmi Durgun’a yeni görevinde başarılar diler, her zaman yanında olduğumuzu içtenlikle belirtirim. Antalya’mıza hayırlı olmasını dilerim.”

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