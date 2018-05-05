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    MHP'de aday adaylarına FETÖ incelemesi

    AA
    05.05.2018 - 16:38 | Son Güncelleme:

    MHP'de milletvekili aday adayı başvuruları, FETÖ'den sızma olmaması amacıyla incelemeye alındı. Partide hukukçulardan oluşan güvenlik soruşturması grubu, 1815 aday adayının başvurusunu detaylı bir şekilde ele alacak. Bu incelemenin ardından başvurular, Milletvekili Aday Adayı Değerlendirme Komisyonu'nca pazartesi gününden itibaren değerlendirilecek.

    MHP'de, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adayı başvuruları, FETÖ'den sızma olmaması için incelemeye alındı. Bu kapsamda 15 avukattan oluşan bir güvenlik soruşturması grubu, MHP'ye yapılan 1815 aday adayı başvurusunu detaylı bir şekilde ele alacak.

    Müracaatları hem aday adaylığı başvuru sürecinde, hem başvuru sürecinin sona erdiği 3 Mayıs'tan itibaren her yönüyle inceleyen grup, çalışmalarında başta FETÖ olmak üzere diğer yasa dışı eylemlerde bulunanlardan bir sızma olmaması için yoğun araştırma yapıyor.

    Başvurular, ayrıca 7 Mayıs Pazartesi gününden itibaren de MHP Genel Başkan yardımcıları Edip Semih Yalçın ve Feti Yıldız ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman'dan oluşan Milletvekili Aday Adayı Değerlendirme Komisyonu tarafından detaylı şekilde incelemeye ve değerlendirmeye alınacak.

    Gerekirse mülakat

    Aday adayları, inceleme ve değerlendirmelerin ardından gerektiği takdirde mülakata da alınacak ve MHP'nin 600 milletvekili adayından oluşan listesi belirlenecek.

    Etiketler: Seçim , gündem
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