MHP ve HDP'ye kurultay daveti yok
İYİ Parti’nin pazar günü ‘Daha yeni başlıyoruz’ sloganıyla yapacağı 2. Olağanüstü Kurultay’da Genel Başkan Meral Akşener, parti içindeki köklü değişimin startını verecek.
Çarşaf liste ile parti yönetiminin belirlenmesinde inisiyatif delegeye bırakılacak. Ayrıca, 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 10 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlenecek.
İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “Türkiye partisi olamadı. Örgüt partisi” yorumlarının yapıldığı HDP ile “kendilerine yönelik ithamları ve yaklaşımları dolayısıyla” MHP, kurultaya davet edilmedi. AK Parti, CHP, Saadet Partisi (SP), Demokrat Parti (DP) ve BBP’ye ise kurultaya katılımları için davet gönderildi.
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