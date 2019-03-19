MHP ve AK Parti seçmeni kardeşimiz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kendisine 250 milyonluk tazminat davası açtım” sözlerine karşılık, “Bir Cumhurbaşkanı’nın, 18 milyon seçmene terörist demesi doğru mu? Yanlış. Bunu söylediğim için çok kızdı, tazminat davası açmış” dedi.
Millet İttifakı kapsamında büyükşehirde CHP’nin aday gösterdiği Bursa’nın ilçelerini ziyaret eden Akşener, özetle şunları söyledi:
“Benim ve arkadaşlarımın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ağzından Cumhur İttifakı’na oy veren seçmenlere hakaret eden bir cümle çıkmadı. MHP ve AK Parti seçmeni canımız, ciğerimiz, kardeşimiz. 1 Nisan günü olacaklar sizin tutumunuza bağlı.
Yerel seçime gidiyoruz ama ağaların konuşmasına bakarsanız savaşa gidiyoruz. Ne PKK’lılığımız kaldı ne Kandil muhipliğimiz kaldı ne Kandil’den talimat aldığımız kaldı. Cumhurbaşkanısın, emrinde herkes, kaldır uçakları, Kandil’i yerle bir ettir. Biz de arkanda duralım.”
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