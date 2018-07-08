MHP uyarısı

YENİ Meclis’te 43 milletvekiliyle temsil edilen İYİ Parti, dün ilk grup toplantısını yaptı ve Meclis yönetimini belirledi. En yaşlı üye sıfatıyla Bursa Milletvekili Kamil Erozan’ın yönetimindeki basına kapalı toplantıda, İYİ Parti grup başkanlığına oybirliği ile eski Devlet Bakanı, İstanbul Milletvekili Ahad Andican seçildi. Grup başkanvekilliklerine ise İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan getirildi. Meclis Başkanvekili adayı da İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu oldu. Akşener, grup toplantısı öncesinde milletvekilleri ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Bazı milletvekillerinin önceki günkü yemin töreni sırasında Bahçeli ile yakınlaşması toplantıda gündeme geldi. Akşener, milletvekillerine partinin bir hukuku olduğunu anımsatarak, uyarılarda bulundu. Toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da şunları söyledi:

“İYİ Parti ayrı bir partidir, MHP ayrı bir partidir, diğer partiler ayrı bir partidir. İYİ Parti’yi ortaya çıkaran nedenler var. Parti içi demokrasiye önem vermemek, lider sultası, partiyi çeşitli suçlamalarla ayrıştıran yapısı ve Türkiye’de tek adamlık rejimine geçen bir şeyin fitilini ateşlemek ve bunun yükleniciliğini üstlenmiş bir siyasal hareket ile şu anda bu ortaklaşma alanlarında hiçbir bir benzerliğimiz yoktur.”

CHP VE İYİ PARTİ BEŞTEPE’YE GİTMİYOR

CHP ve İYİ Parti bugün Beştepe’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı törenine katılmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin törenini Meclis’te izleyecek olan İYİ Parti, Beştepe’deki törene ise gitmeyecek. Törene sadece milletvekillerinin davet edildiği, milletvekili olmayan Meral Akşener’e davet yapılmadığı için de partinin törene katılmaması yönünde karar alındığı bildirildi.