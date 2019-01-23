MHP sloganını belirledi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, seçim kampanya stratejisini hazırladıklarını belirterek, “Kampanya konsepti olarak ‘Beka için milli karar, cumhur için istikrar’ temel sloganı belirlenmiştir. Bu ana temanın yanı sıra ‘Sağduyunun Birlikteliği’, ‘Cumhur İttifakı’ ve ‘Türkiye Ehline Emanet’ gibi tali sloganlar da seçim sathı mahallinde kullanılacaktır” dedi.
Yalçın, yazılı açıklamada “Cumhur ittifakının Türkiye’de istikrar ve güveni sağlamada, yeni hükümet modeli olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kalıcı olmasında anahtar rol oynayan bir siyasi denklem olduğu görülmüştür” ifadesine yer verdi.
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