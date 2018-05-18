MHP listesi Safiye Soyman'ı üzecek

Şarkıcı Safiye Soyman’la yaptığı televizyon programlarından da tanınan Faik Öztürk, MHP'den Elazığ Milletvekili aday adayı olmuştu. Bugün açıklanan MHP'nin milletvekili listesinde Faik Öztürk'ün de adı yer almadı.

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet gazetesinden Tülay Demir'e verdiği röportajda Safiye Soyman, Faik Öztürk'ün milletvekili aday adaylığı ile ilgili şunları söylemişti:

YILLARDIR İÇİNDE BİR HİZMET ARZUSU VARDI

O zaten Elazığlı. Tam bir Elazığ âşığıdır. Orada doğup büyümüş. Ağzından Elazığ’ı düşürmez. Ondan dolayı da yıllardır içinde bir hizmet arzusu vardı. Valla kafasına koyduğunu yapıyor.

Onu canı gönülden destekliyor, “Yolu açık olsun” diyorum. Yapabileceğim tek şey bu. Desteklemek adına gittiği yerlerde tabii ki yanında olacağım, neticede 19 yıllık hayat arkadaşım.

MİLLETVEKİLİ KARISI OLMAK İSTİYORUM

Milletvekilliğine adaylığını koymak istedi, “Seni gönülden destekliyorum” dedim, o kadar. İnşallah milletvekili karısı olmak istiyorum, Allah gönlümüze göre versin.

MİLLETVEKİLİ SEÇİLİRSE TEK BAŞIMA DEVAM EDERİM

Eğer kazanamazsa yine birlikte televizyon programı, sahne çalışmaları yaparız. Ama milletvekili seçilirse ben tek başıma, Safiye Soyman olarak devam ederim.

KAZANIRSA MECLİS'İ GÜLDÜREN ADAM OLUR

Bugüne kadar halkı güldüren adamdı, kazanırsa Meclis’i güldüren adam olur.''