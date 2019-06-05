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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.06.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

MHP lideri partisinin bayramlaşma töreninde konuştu

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin bayramlaşma töreninde Pençe harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada "Terör örgütünün sonunu almak için başlatılan Pençe Harekatı ile Türkiye terör belasından kurtarılmış olacaktır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:

Kandil’deki Pençe harekâtı ile Türkiye Allah’ın izniyle terör belasında da kurtarılmış olacaktır. 31 Mart seçimlerinden sonra seçim sonuçları üzerinde çok yoğun bir tartışma başlatılmıştır. Bu tartışma Avrupa ülkelerinde dikkatini çekmiş Türkiye’ye yönlendirme yapılmaya bile çalışılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan seçimi artık belediye başkan seçiminin de dışında çok farklı bir anlam kazanmış artık belediye seçiminin ötesine geçmiştir. İstanbul’da yaşayan her vatandaşımızın Türkiye’nin neresinde olursa olsunlar en geç 21 Haziran’a kadar geri dönmeli ve 23 Haziran’da da sandığa giderek Avrupa’yı ABD’yi şaşkına çevirecek bir davranışı ortaya koymasını istiyoruz. 23 Haziran’da mutlaka sandığa gitmeli yüzde yüze yaklaşan bir katılım olmalı. MHP olarak siyasi hayatımızda partiler üstü bir yaklaşımla il başkanlarımızı 3 farklı grup olarak İstanbul’a yönlendirmiş ve burada görevlendirilmiştir.

İstanbul seçimi mahalli idareler seçimlerinin çok ötesinde Türkiye üzerinde kurulmak istenen büyün oyunu neticelendirmek maksadıyla iç ve dış unsurların çaba gösterdiği bir seçim haline dönüşmüştür. Bu seçimlerle cumhurbaşkanlığı sistemi ve makamı itibarsızlaştırılmak istenmektedir. Onun için bu seçimlerde sadece a partisini b partisini düşünmek yerine her partinin arkasındakileri düşünerek karar vermeliyiz. Bu seçimlerin arkasında FETÖ vardır, PKK vardır, onun için bu seçimler önemlidir. İki aday bu seçimlerde açıkça bir yarışın içerisine girmişlerdir.   

Oylar çalınmıştır. Millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır. Birikim tecrübe ve hizmet kazanmalıdır. 

Bu seçimler bittikten sonra bu ülkeyi seven politikacı, bilim insanı, savcısı, hakimi 31 Mart seçimleri ve öncesinde Türkiye üzerinde kurulan kumpasları araştırmalı ve soruşturma nerede başlamışsa sonucu alıncaya kadar devam etmeli. Seçimler üzerindeki PKK, FETÖ oyunu ortaya çıkarılıp gerekli cezalar verilmelidir.

YILDIRIM VE İMAMOĞLU'NUN KATILACAĞI ORTAK CANLI YAYIN

İki aday bayram sonrası televizyonlarda bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bu önemlidir, iyi bir tartıdır."

Bir tarafta birikim, bir tarafta ise sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi ağır basacak, propaganda ile türeyenler mi ağır basacak herkes medyada bunu görmelidir."

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