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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.06.2019 - 20:28, Son Güncelleme:

MHP lideri Devlet Bahçeli: Dev uyanmakla kalmadı zulmün bekçilerine meydan okumaya başladı

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MHP lideri Devlet Bahçeli: Dev uyanmakla kalmadı zulmün bekçilerine meydan okumaya başladı

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul STK buluşmasında konuştu. "Başkalarının ağzına bakma dönemi geride kaldı. Dev uyanmakla kalmadı, zulmün bekçilerine meydan okumaya başladı." diyen Bahçeli, "S-400 bahanesiyle ortaya konulan yaptırım kartları, döviz kurlarındaki oynamalar açıkça bir meydan okuma ve düşmanlık emaresidir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bozulan dünya sistemi yeni bir denge arayışındadır.

Türkiye'yi teslim almak isteyen odaklar adı konulmamış bir savaşın fitilini ateşlemişlerdir.

2008'den günümüze inşaa edilenler vicdanlı insanlar tarafından fark edilmektedir. 3 tarafımız denizlerle 4 tarafımız düşmanlarla sarılmış durumda. Türkiye'yi teslim almak isteyen odaklar adı konulmamış bir savaşın fitilini ateşlemişlerdir. Dev uyanmakla kalmamış zulmün elçilerine meydan okumaya başlamıştır. Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilecek kudrettedir. Türkiye kendi söküğünü dikebilecek durumdadır. Başkalarının ağzına bakma dönemi geride kaldı.

Başkalarının ağzına bakma dönemi geride kaldı. Dev uyanmakla kalmadı, zulmün bekçilerine meydan okumaya başladı.

Taraflar bellidir, bilinmektedir. Mızrağın çuvala sığmadığı ortadadır. Dikkatli, donanımlı, uyanık olmalıyız.

Türkiye tartışılan değil, tartışan bir ülke olmalıdır.

Yeni bir çağın ayak sesleri çok şükür duyulmaya başlamıştır.

Karşılaştığımız güçlükler hedeflediğimiz başarıların süsleridir. Büyük kafaların büyük ülküleri vardır.

Türkiye'nin gelişmesi parlak bir geleceğe doğrudur. Bunu anlamayan zillet içindedir. Ne Türkiye eski Türkiye ne de dünya eski dünyadır.

İstanbul ehline emanet edilecek. Dünyanın toz bulutu olduğu bir dönemde İstanbul'un maceraya atılması Türkiye'nin mahfına hizmettir.

İstanbul Türkiye'dir, bir dünya markasıdır. PKK ile FETÖ ile zulme bekçilik yapan işbirlikçilere İstanbul bırakılamaz.

S-400 bahanesiyle ortaya konulan yaptırım kartları, döviz kurlarındaki oynamalar açıkça bir meydan okuma ve düşmanlık emaresidir.

Not indirimlerinin siyasi olmasının yanında şu anki ekonomik durumla alakası yoktur.

2045 "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sabrını test edenler ateşle oynadığını bilmelidir."

Türkiye daha çok yatırım çekebilmeli.

Binali Yıldırım'ın yanındayız.

Ayrıntılar geliyor...

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