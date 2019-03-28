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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
28.03.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

MHP lideri Bahçeli'nin Taşköprü hatırası

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MHP lideri Bahçeli'nin Taşköprü hatırası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da Seyhan Nehri üzerinde bulunan tarihi Taşköprü'de vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün partisinin Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitinge katılmak için Adana'ya geldi. Bahçeli, bugün ise Osmaniye'de gerçekleştireceği miting öncesi Adana'nın tarihi mekanlarını gezdi. Seyhan Nehri üzerinde bulunan tarihi Taşköprü'de vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Bahçeli, Taşköprü'de hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

MHP Lideri Bahçeli, Osmaniye'de gerçekleştirilecek mitinge katılmak için kentten ayrıldı.

MHP lideri Bahçelinin Taşköprü hatırası


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