MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, canlı yayında soruları yanıtlıyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NTV ve Star TV ortak yayınında Nazlı Çelik'in sorularını yanıtlıyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:
Türkiye'de bir beka meselesi vatrdır. Türkiye'de bir süreç yaşanıyor, iyi analiz edilmeli. 15 Temmuz büyük bir tahribattır, beka sorunu yaratmıştır.
Cumhurbaşkanı'nı çalışamaz hale getirme gayreti içindeler. Cumhur İttifakı sonuç ne olursa olsun devam edecek. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar çok farklı bir boyutta.
Bugün muhalefet tarihi bir hata yapmaktadır.
Ekonomik karamsarlık yaratmaya çalışıyorlar.
Beklenen netice olmazsa kimse endişe etmesin.
İki parti artık kanka olmuştur.
Kılıçdaroğlu sürekli bazı konuları tahrik ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
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