MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Hakkari'deki mühimmat patlaması milletimizi acıya boğdu. 5 Eylül 2012'de Afyonkarahisar'da bulunan kışlada patlama yaşanmış, 25 evladımız şehit düşerken üçü sivil olmak üzere 11 evladımız da yaralanmıştır.

En ufak dikkatsizlik, en ufak ihmal vahim sonuçlara kapı aralayacaktır. Mehmetlerin canı devlete emanettir. Vatan görevini yapan her evladımız bizim için paha biçilemez önemdedir. Patlamada herhangi bir ihmal, gevşeklik varsa sorumlular ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Kaldı ki Afyonkarahisar'daki patlamanın müsebbipleri bu yıl cezalarını almışlardır.

Tunceli Nazımiye'de donmak, Hakkari Süngü Tepe'de yanmak kaderimiz olmamalıdır. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün var isek şehitlerimiz sayesinde varız. şehitlerimiz duası biz olacağız gazilerimizin kolu bacağı eli ayağı biz olacağız. diyorum ki şehitler ölmedi ölmez vatan bölünmedi bölünmez bölünmeyecektir.

Türk milleti asırlardır yaşadığı kutlu topraklarda birlikte ve beraberce yaşamanın heyecanı ile dolup taşmaktadır.

Parçalanmamızı kurguladılar devleşen mücadelemize engel olduk. Bir öldüysek bin dirildik. Ancak hala durmuyorlar hala vazgeçmiyorlar hala pes etmiyorlar. Ülkemizi teslim almak için bu tahrikten istifadenin peşindeler. Türk milletini tanımayanlar asaletini anlamayanlar mutlaka rezilliklerinin içinde boğulup gideceklerdir. Türkiye'ye kafa tutan kim olursa olsun hakkından gelmemek doğduğunun doğacağına pişman etmek tarihi görevimizdir.

Türkiye'nin hayat damarlarını kesmek istiyorlar. Bitmek bilmeyen akınlarla oyun kuruyorlar. Özellikle ABD terör örgütleri ile aynı hizaya girmekten rahatsız olmuyorlar. Teröristlerin başına ödül koyulması oldukça kuşku vericidir. ABD'nin Suriye özel temsilcisi YPG'yi terör örgütü olarak görmediklerini söylemiştir.

ABD'nin YPG'yi kollayıp PKK'yı hedef alması yeni bir aldatmacadır. ABD ile YPG arasından Irak ve Suriye'nin paylaşımı konusunda derin bir anlaşma vardır. Tüm yönleriyle meydandadır. Ederi 12 milyon dolar olan canilerin bizim için delikli kuruş kadar değeri yoktur.

ABD bölgemizde karıncayı bile izlerken üç PKK'lının yerini mi bilmeyecektir. YPG'yi saklayıp PKK'yı sobelemekle milletimizi kandıracağını zannetmesin. PKK demek YPG demektir. PKK'nın yuları Kandil'in elindedir. YPG teröristtir PKK'da teröristtir. Türkiye'ye silah doğrultmuş hangi örgüt varsa düşmandır yok edilmesi sonuna kadar mübahtır.

Acaba ödül avcıları bundan sonra ne yapacaklar teröristleri ne zaman derdest edip parayı alacaktır.

Dünya soğuk savaş döneminden çıksa da sıcak çatışma oyunlarına çoktan düşmüştür. Paylaşım kavgaları hakimiyet mücadeleleri ağırlaşarak devam etmektedir. Bu itibarla asıl hedef Türkiye’dir.

İnanarak söylüyorum Türkiye’nin tamam demediği rıza göstermediği hiçbir emperyalist senaryo hayata geçemeyecektir. Bunu bildiklerimden dolayı Türkiye’nin siyasi ekonomik ve diplomatik kanallardan önünü kesmek gayesiyle her iğrençlikten medet ummaktır. Türkiye düşmeden insanlık düşmeyecektir. Türkiye’den bir Irak çıkarmaya gayret ve heves edenlerin acıklı bir son, geri adım atmayacak bir millet beklemektedir. Fırat’ın doğusu da batısı da tertemiz yapılmalıdır. Terörizme karşı bir olacağız zalimlere karşı dimdik duracağız. Biz kahraman ve dualı bir milletin şerefli ahvaliyiz.

Paris’te toplananların alayı birden 100 yıl öncesi için sahte üzüntülerini paylaşırken şu anda Ortadoğu da yaptıkları için ne diyecektir. Fransa cumhurbaşkanı milliyetçileri vatanseverliğe ihanet olarak belirtmiştir. Madem milliyetçilik vatanseverliğe ihanettir Fransa’nın sömürge ülkelerin haklarını gasp etmesi nasıl izah edilecektir. Birinci dünya savaşında 20 milyon insan hayatını kaybetmiştir. Dünya üzerinde yaşanan tahribat korkunç boyutlara ulaşmıştır. Savaşı önce başlatmışlar keyifleri bitince bitirmişlerdir.

Türk milleti enkazından içinden doğrulmayı bildi. Biz birinci dünya savaşını bitiren anlaşmanın neyini anacağız. Kaybettiğimiz imparatorluğun ardından oh iyi oldu mu diyeceğiz. Bize ne Macron ne söylüyor, Merkel ve diğerleri ne anlatıyor. Anlatsalar bile inandırıcılıkları olacak mı?

Çekildiğimiz hiç toprak parçasında barış yoktur saadet yoktur saadet ve selamet yoktur. Ahımızı alanlar bu dünyada gün yüzü görememişler ve göremeyeceklerdir.

Hassasiyetlerimiz kaşınıyor değerlerimiz aşındırılıyor kutuplaşmalar kışkırtılıyor. Atatrük’ü sevenler sevmeyenler cephesi tehlikeli şekilde tırmandırılıyor. Bu yanlıştır vahimdir art niyetliliktir. Atatürk de bizimdir Ankara da bizimdir cami de bizimdir cemevi de bizimdir.

İç bunalıma yatırım yapan bir dip akıntı gün geçtikçe yaygınlık kazanmaktadır. Atatürk üzerinden cumhuriyetle hesaplaşılmaktadır. İki ayrı kampa ayrılanlar gittikçe azgınlaşmaktadır.

Bir grup kiralık ve görevli siyasetçi sözde uzman zehir saçmakta milletimizi tahrik etmektedir.

Diyanet İşleri Başkanı Atatürk’e hakaret eden fesli Türk düşmanını ziyarete gitmiştir. Bunun tamamıyla insani bir ziyaret olduğu açıklanmıştır. Kimin nereye gideceğiz kimin kiminle görüşeceği bizim meselemiz değildir. Anlayamayacağımız garipsediğimiz husus fesli provokatörü ziyaret tarihidir. Meczubu ziyaret edecek tarih olarak 9 Kasımı mı buldun. Diğer tarihler torbaya mı girdi. Bir çukur şahsiyete geçmiş olsun demek bunu da ulu orta yapmak fesli münafığa arka çıkmak değil midir.

Atatürk milletimizin ortak değeridir. Ancak Atatürk üzerinden yeni bir güç devşirmeye de kimse heves etmesin. Diyanet işleri Başkanı’nın gereğini derhal yapması tavsiyemdir.