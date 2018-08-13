MHP lideri Bahçeli'den İyi Partili vekile flaş çağrı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli bir grup gazetecinin daha önce Meclis’te elini öpen Hayati Arkaz’ın İYİ Parti’in kongresinde Genel İdare Kurulu (GİK) dışında bırakılmasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.
MHP lideri şunları söyledi:
“İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır. En son olarak da İP’in 2. Olağanüstü kurultayında GİK listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız.”
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