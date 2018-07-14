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    BahÃ§eliâ€™den Ã§ok sert Muharrem Ä°nce Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±! 'ZavallÄ±lar iÃ§in...'

    HÃ¼rriyet Haber
    14.07.2018 - 14:19 | Son GÃ¼ncelleme:

    MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli gÃ¼ndeme iliÅŸkin Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar yaparak Muharrem Ä°nce'ye gÃ¶ndermede bulundu. BahÃ§eli aÃ§Ä±klamasÄ±nda "ÃœlkÃ¼cÃ¼nÃ¼n fiyatÄ± yoktur, Ã¼lkÃ¼cÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n pazarÄ± yoktur. PiÅŸman olacak sÃ¶z sÃ¶ylemeyiz. 'Apolet tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± fazla uzattÄ±m' diyen zavallÄ±lar iÃ§in piÅŸmanlÄ±k olabilir ancak bizde asla piÅŸmanlÄ±k yoktur." dedi.

    MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

    24 Haziran'da TÃ¼rkiye, TÃ¼rk milleti kazanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ãœzerinde karalama yapÄ±lan demokrasimiz kazanmÄ±ÅŸtÄ±r. Milli ve yerli duruÅŸ kazanmÄ±ÅŸtÄ±r.

    Milletimizin bize verdiÄŸi denge ve denetleme gÃ¶revini layÄ±kÄ±yla yapmak iÃ§in her arkadaÅŸÄ±mÄ±z olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir Ã¶zveriyle yasama faaliyetlerine aktif ÅŸekilde katÄ±lmak maksadÄ±yla son hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlamÄ±ÅŸlardÄ±r. MHP, Ã¼stlendiÄŸi millet gÃ¶revini eksiksiz ifa ve ifade edecektir.

    MHP, devletin yeniden yapÄ±lanma sÃ¼recinde elbette siyaseten, tarihen ve ahlaken taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± sorumluluÄŸun gereÄŸini harfiyen yapacaktÄ±r.Â Â Â

    KararlarÄ±n seri ve sÃ¼ratli alÄ±nacaÄŸÄ± bir dÃ¶neme girilmiÅŸtir. Bunu hazmedemeyen odaklar ekonomide yeni bir dalgalanma, dÃ¶viz ve faizde ÅŸeytanlÄ±klar peÅŸindedir ancak baÅŸaramayacaklar, TÃ¼rk milletini pes ettiremeyeceklerdir.Â Â Â

    Piyasalardaki oynaklÄ±k ve oyunlarla TÃ¼rkiye'den taviz koparmaya kimsenin gÃ¼cÃ¼ yetmeyecektir.

    HafÄ±zasÄ± silinmiÅŸ olanlarÄ± uyarmak isterim ki piÅŸman olacak sÃ¶z sÃ¶ylemeyiz. Hamdolsun, sÃ¶ylediklerimizden de piÅŸman olmayÄ±z. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir. Apolet tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± 'Fazla uzattÄ±m' diyen zavallÄ±lar iÃ§in, HDP'ye 'KÃ¼rt siyasi hareketi' diyerek KÃ¼rt kÃ¶kenli kardeÅŸlerimizi tÃ¶hmet altÄ±nda bÄ±rakan ve PKK'ya umut aÅŸÄ±layan fikir ve Ã¼lkÃ¼ yoksunlarÄ± adÄ±na piÅŸmanlÄ±k olabilir ama bizde piÅŸmanlÄ±k asla yoktur.

    ABD'yle iliÅŸkilerin normalleÅŸmesi arzulanan derecede saÄŸlanacaksa, NATO gerÃ§ekten de TÃ¼rkiyeâ€™nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesine samimi destek veriyorsa, ABD ve Avrupa'da ne kadar hain FETÃ–'cÃ¼ varsa TÃ¼rkiye'ye iadeleri yapÄ±lmalÄ±dÄ±r.

    AklÄ±mÄ±zÄ± baÅŸÄ±mÄ±za almazsak ÅŸarlatanlarÄ±n, maskaralarÄ±n oyuncaÄŸÄ± olursak daha pek Ã§ok FETÃ– ve tÃ¼revleri gelecekte peydahlanacak, 15 Temmuz'da yapamadÄ±klarÄ±nÄ± punduna getirdiklerinde hayata geÃ§ireceklerdir.

    Af konusu gÃ¼ndemimizdedir. Mecliste yasama faaliyetleri baÅŸladÄ±ÄŸÄ± zaman arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bir yasa teklifi sunacaklardÄ±r.

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    Etiketler: devlet bahÃ§eli , basÄ±n toplantÄ±sÄ±
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