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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.08.2018 - 08:02, Son Güncelleme:

MHP lideri Bahçeli'den erken seçim açıklaması

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MHP lideri Devlet Bahçeli, merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaretinin ardından gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Bahçeli, ABD Başkanı Trump ile ilgili soruya "Brunson'ı bizden daha fazla sevenle bizim işimiz yok" dedi. Yerel seçimlerin erken olup olmayacağıyla ilgili de konuşan Bahçeli, "Bunu gündeme getirmek doğru değildir. Bu kaosa sürükleme olur" yanıtını verdi.

Bahçeli'nin mesajları şöyle:

"Milletimiz olarak da bayramı coşkuyla arzusu taşırdık. Ama İslam coğrafyası olsun, Türkiye olsun önemli sıkıntılar, hüzünlü günler yaşadığı için bu bayramın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günler çok daha güzel olacaktır.

ERKEN YEREL SEÇİM OLUR MU?

"Şu an Türkiye çok önemli ekonomi ve siyasal sorunları yaşadığı bir ortamda, bazı çevreler seçimi gündeme getiriyorlar. Mahal idareler seçimini gündeme taşıyorlar. Bu doğru değildir. Neden doğru değildir? Geçmişte erken seçimi düşünen bir siyasi hareket olarak genel seçimlerde her zaman ifade ettiğimiz şekliyle ama şimdi 31 Mart 2019'da en geç mahal idareler seçimlerinin yapılması lazımdır. Bunu seçim takvimiyle ilişkilendirdiğinizde, 1 Ocak 2019'da mahal idareler seçim takvimine girmiş olacaktır.

Hal böyle olunca, zaman çok dardır. Hele hele her partinin 20 bine aşkın belediye başkanı, meclis üyesi, il genel meclis üyesi seçtirdiği bir seçimi daha kısaltmak, tamamen Türkiye'yi bir kaosa sürüklemek olur. Bunun için mahal idareler seçimi zamanında yapılmalıdır. Siyasi partiler arasında ittifak söz konusu olmaz. Çünkü her ilçe ve beldede ortaya çıkmış olan adaylar, ya akrabalarıyla, ya köylüsüyle bir dayanışma içerisinde bulunarak seçimi sürdürmektedir. Bunlar içinde değişik partilerden insanlar da bulunmaktadır. Yani doğal bir ittifak adayın ve belediye meclis üyesi insanların varlığıyla sağlanmaktadır.

Bazıları vardır hiç oy alamamaktadır, bazıları hiç beklenmediği yerden oy almaktadır. Bunu partiler arasında bir ittifak şeklinde yorumlayarak, işte birilerinin millet ittifakıyla tekrar yarışa sokma hevesi kursaklarında kalır. Böyle bir şey olmaz.
İsterse denesinler millet ittifakını... Değişik adaylar çıktığı zaman ne CHP ne de diğerleri o adaylar arasında bütünlük sağlamakta güçlük çekerler. İşin tabiatı bu."

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