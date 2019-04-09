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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.04.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Son dakika... MHP lideri Bahçeli: Vicdani huzur için yeni seçim düşünülebilir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'daki yerel seçimlere yönelik itirazlara ilişkin yaptığı değerlendirmede çarpıcı açıklamalar yaptı. Bahçeli açıklamasında “Eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa, o vicdanı oluşturabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir" dedi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

SORU: Bugün gözler YSK’da. Seçim gecesi ‘1 oy bile seçim kazanmak için yeterli’ demiştiniz…

Fox TV’ye vereceğim cevap şudur, süreç devam ediyor yorum yok.

Mahalli idareler seçimleri, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra uygulanan ilk mahalli idareler seçimleridir. Geçmişte kazandığı öneme artı olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle de uyumlu şekilde çalışabilecek, sistemi sağlayıcı taşıyabilmek açısından önemleri bir kat daha artmıştır.

Bu seçime o açıdan yaklaşılmıştır. Seçimlerden sonra, her seçimde olduğu gibi rakamlar, sayım sırasındaki farklılıklar her siyasi partiye göre itirazlar yapılmaktadır. Bu itirazlar demokratik bir haktır. İtirazları da en kısa zamanda değerlendirmek suretiyle Türkiye'yi normalleştirmekte yarar vardır.

Şu anda bazı yerlerde itirazlar cevap bulmakla beraber, mazbatalar alınmakla beraber özellikle Türk siyasi hayatında önemli yeri olan, uluslararası gözlemcilerin yakından takip etmiş olduğu İstanbul'da ise bir kargaşa yaşanmaktadır.

Seçimlerin hemen arkasından 29 bin oy farkı olduğu ortaya konmuştur. Bu 29 bin oy farkını değiştirebilecek itirazlar üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. O günden bugüne kadar da önemli değişiklikler kendisini göstermiştir. Bu tabiidir.

Böyle bir süreç içerisindeyken, karşılıklı istikrarı bozucu davranışlara, seçim sonucunda mazbatayı kim alırsa alsın Türkiye'yi sürüklemek doğru değildir. Bundan dolayı itirazların sonucu alınmalıdır. Karar neyse YSK kararını vermelidir.

Ama bütün bunlara rağmen ortada hala seçimin üzerindeki akılcı yaklaşımlar, Türkiye'yi kaosa, kargaşaya sürükleyecek hatalara yöneliyor ise, Türkiye'yi huzursuzluğa itebilecek bu hatalardan kurtulmanın yolu yine demokrasi içerisinde aranmalıdır.

SORU: Seçimlerin yenilenmesi yönünde bir talebi oldu AK Parti’nin siz bu talebi nasıl yorumlarsınız?

Eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa, o vicdanı oluşturabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir.

60 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılabilir. Bundan gocunmaya gerek yok. Şu an için YSK'ya yapılmış itirazları takip etmeliyiz.

SORU: AK Parti'nin talebi İstanbul'da seçimlerinin yenilenmesi. Sizin söylediğiniz bir erken genel seçim değil mi efendim?

Siz FOX olarak hiçbir şeyi doğru anlamıyorsunuz. Sizin sorunuza da cevap vermek istemiyorum. Usandırdınız artık tabi ki İstanbul'u kast ediyoruz. Siz FOX olarak tilkilik yapıyorsunuz, karıştırıyorsunuz ortalığı.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

Mazbata başka beraat etmek başka. Aklanmadan paklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz. Ama 'benim belediye başkanım' diyemem.

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