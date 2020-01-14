Son dakika... MHP lideri Bahçeli: Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyeceklerdir...

MHP lideri Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:



Ne mutlu bize ki duanın gücü ve doktorlarımızın gayretiyle buradayız. Son nefesimize kadar da burada olacağız. Derdi veren Allah şifayı da vermiştir. Kader gayrete aşıktır. Düşmemizi bekleyenler Allah’ın izniyle kurumuş ağaca dönecekler daha çok bekleyeceklerdir. Sahte kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur.

Eğer yürek yemedilerse eğer meydanı boş zannetmedilerse kurt pençesiyle kendilerine gelip arkalarına bakmadan kuytu yerlere saklanacaklardır.

MHP üzerinde hesap yapılmaz. Sağlığım üzerinden spekülasyona yeltenenler kötü temennilerini şifreli mesajlarla servis edenler bilsinler ki biz şer kişilere değil edepli gönüllere bakarız.

Dua edenler bela okuyanlardan fazla oldukça ne fırtınalardan korkarız ne de felaketlerden kaçarız.

Ecel aman verdiği müddetçe alayı gelsin bu cepheyi yıkamazlar.



Devamı geliyor...