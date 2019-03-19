MHP lideri Bahçeli: Mansur Yavaş çekilmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NTV ve Star TV ortak yayınında Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

BEKA KONUSU

Beka kavramı Türkiye’de hem siyasi hayatımızda hem özel hayatımızda çok söylenen, üzerinde durulan bir kavramdır. İlk defa söylenmiş değildir. Uzun yıllardır beka meselesi üzerinde ciddiyetle durulmaktadır. Bekayı tehdit ve tahrip edecek konular üzerinde de hassasiyetle karşıt duruşlar sergilenmektedir. Beka en basit haliyle devletin varlığı, milletin birliği, ülkenin bölünmez bütünlüğünü koruma anlayışıdır. Bu konu üzerinde hiçbir tartışmaya gerek yoktur. Birçok olaylar buraya yönelikse Türkiye’de beka meselesi var demektir. Onun aşılması lazımdır.

"CUMHUR İTTİFAKI SONUÇ NE OLURSA OLSUN DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı'nı çalışamaz hale getirme gayreti içindeler. Cumhur İttifakı sonuç ne olursa olsun devam edecek. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar çok farklı bir boyutta.

Bugün muhalefet tarihi bir hata yapmaktadır. Ekonomik karamsarlık yaratmaya çalışıyorlar.

Beklenen netice olmazsa kimse endişe etmesin.

İki parti artık kanka olmuştur.

Kılıçdaroğlu sürekli bazı konuları tahrik ediyor.

Cumhurbaşkanı'nı çalışamaz hale getirme gayreti içindeler.

Ekonomik büyüme üretmek demektir. Üretebilmek için yatırım yapmak lazım. Yatırım yapabilmek için tasarrufta bulunmak lazım. Ama Türkiye'nin şartlarını görüyorsunuz. Domates ve patlıcan fiyatıyla meşgul oluyorlar da Diyarbakır'dan kalkan uçağın Kandil'e uçuşu, oradan dönüşü, her havalanmadaki lastik kaybı, yıpranma, amortisör durumu, bombalama vs.... Bunların maliyetini hiç düşünen yok.

Kılıçdaroğlu sürekli bazı konuları tahrik ediyor. Bir uçağın kalkış-iniş maliyetini düşünen yok. Kılıçdaroğlu gerilimi artırmaya yönelik hareket ediyor.

(Yeni Zelanda'daki terör katliamı) Bir manyağı görevlendirmiş olabilirler, bunu bulmak lazım. Müslüman toplulukları birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Avrupa'dan hiç ses yok, liderlerin bir yürüyüşü de yok.

(10 Mart iddiaları) "Bu söylemler yanlıştır. Bunu denemek isteyenler varsa ortaya çıksınlar. Türk milleti 15 Temmuz'daki verdiği cevabı kat kat verecektir.

Hiçbir zaman idamın kalkmasından yana olmadık. Eğer idamla ilgili adım atılacaksa MHP bu konuda var.

"MANSUR YAVAŞ ÇEKİLMELİDİR"

(Mansur Yavaş hakkındaki iddialar) Bir defa eski MHP'li olarak CHP adayını tanımlamak yanlıştır. MHP'den oy çelmek için düşünülen bir kavramsa bu doğru değildir. MHP ve ülkücü camia yediveren gülü gibi oldu. Her yerde varlar. Hep de eskiler. Eğer bu eskiler şuan var olanların yanında olsa iktidar oluruz. Beraber olursak uzun süreli iktidar oluruz. Bu kadar MHP'linin olduğu yerde 'eski MHP'li' diye ayır ayır onra da git Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir MHP'linin bulunma şartı ne olabilir? Şimdi de bir takım olaylar var. Bu olaylar üzerine benim yani yargı yolu sonuçlanıncaya kadar, Türkiye'nin gündemine taşınmış ve seçime de 11 gün kala böyle bir aday basında yazdığı kadarıyla, kendilerinin yaptığı açıklamaların da yetersizliğini ele alırsanız benim kanaatim odur ki bu şahıs Cumhuriyet Halk Partisi adaylığından çekilmelidir. Bu şahsa da partisine de siyasi etik açısından hepimize zarar verir. 'Siz buradan ayrılın' demesini de bilmesi gerekir. Neyi bekliyor Kemal Kılıçdaroğlu?

(HDP Eşbaşkanı Temelli'nin sözleri) Sandıkta ittifak sözü bir kandırmadır.

(Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin ifadeleri) Siz de kalkıyorsunuz, artık ağzından mı kaçtı, şuurlu bir şekilde mi söyledi, 'İslam'dan kaynaklanıyor terör' diyorsunuz. Bu ne büyük bir talihsizlik.

(HDP seçmenin tavrı) Tarihi bir hataya tekrar düşülmemeli. MHP'de birçok Kürt kökenli arkadaşımız var.

(Yıldırım'ın İstanbul adaylığı) MHP'liler kesin olarak desteğini verecek.

(Af konusu) Bizim görüşlerimizde bu var. Önerimiz de var. Teklif verdiğimiz hiçbir şeyi rafa kaldırmayız. Zamanı geldiği zaman da 'acaba tekrar görüşülebilir mi' diye de arkadaşlarımızla değerlendiririz. Buna ihtiyaç var. Hapishanelerin durumu, bir takım olaylar... Bu bugün için olmuyor ise yarın olabilir mi takip edeceğiz. 5 yıllık bir indirim öneriyoruz. Kader kurbanlarını rahatlatmak istiyoruz.

(İYİ Parti'deki eski MHP'liler) Kızgınlıklar, kırgınlıklar geçtiğinde geri dönüşler olur.

(Yeni parti iddiaları) Çok denemeler oldu, hiçbiri netice vermedi. Ortada gözüküyorlar ama uçta duruyorlar.

2001 krizinin daha iyi analiz edilmesi lazım. Kemal Derviş yeni bir senaryodan bahsetti.

Seçimden sonra FETÖ'nün siyasi kanadı da bulunmalı.

Yüzde 52'nin altına düşmemek gerekir. Düştüğü an hemen harekete geçerler.

Adalet ve Kalkınma Partisinin içerisinde 'Yeni siyasi oluşuma ihtiyaç var' diyenler bir senaryonun figüranlarıdır. Çok denemeler oldu, hiçbiri netice vermedi. Ortada gözüküyorlar ama uçta duruyorlar.

Biz bir siyasi partiyiz Cumhur İttifakı kurduk. Kendileri ise AK ittifakı kurarak partilerine ve Recep Tayyip Erdoğana sahip çıksınlar.

2001 krizinin daha iyi analiz edilmesi lazım. Kemal Derviş yeni bir senaryodan bahsetti.

Seçimden sonra FETÖ'nün siyasi kanadı da bulunmalı.

Cumhur İttifakı yüzde 52'nin aşağısına düşmemeli.

(Kocamaz'ın aday olamaması) Böyle bir hata ve ihmalin olmaması gerekirdi.

(S-400) Bundan vazgeçemezsiniz, alınmalı. Tek yandan Amerika'ya bağımlı bir ülkenin savunması olmaz.

Ayrıntılar geliyor...