MHP lideri Bahçeli grup toplantısında konuştu

"Cumhur ittifakında üzerimize ne düşüyorsa kararlılıkla yaptık. Hiç kimse samanlıkta iğne aramasın. Orasını burasını oynatmasın. Herkes dilinin ayarına dikkat etsin. Her ağacı taşlamaya yeltenmesin. MHP İstanbul’da cumhur ittifakının başarısı için ter dökmüştür.

Zavallılar nereden bilsin mitili. Onların çoktan tutuşmuş fitili. Malum çevreler mitili duyunca militanlaştılar. Biz mitil attık onların beti benzi attı. MHP dediğini yaptı. Sözünü tuttu. Özünün gereği ne ise sahaya yansıttı.

Bir gece kalıp döndüğümüz söyleyenler iyi görünümlü kötüler güzel kisveli çirkinlerdir. Bunlara ne söylesek beyhudedir. MHP ile teröristler arasında en küçük bir bağlantı kurmak bile iblisin oyuna gelmektir. İmralı canisinin mektubundan medet umduğumuzu göz yumduğumuzu bırakını iddia etmeyi aklından geçirmek rüyada görmek hayalini kurmak dahi alçaklıktır.

Bizim söylediğimiz şudur: HDP Kandil’in siyasi aracısıdır. Ha HDP ha Kandil. Bunların arasında fark yoktur. HDP’nin zillet ittifakının içinde olması terörist başı tarafından kabul görmemiştir. Edirne’de yatan terörist Demirtaş ile İmralı’da cezasını çeken terörist başı ile trasında yeşeren çatlaklar bir bakıma PKK’nın çözülme işareti olarak sayılmalıdır.

Teröristbaşının mektubuna ne CHP’den ne İP’ten bir tepki gelmemiştir. Biz bölücüler arasındaki çıkar kavgasının İstanbul’a etki yapmaması gerektiğine inanarak yazılı basın açıklamamızı paylaştık. Sözlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Terörist başının siyasi fayda sağlamak isteyen namerttir.

Bize göre İstanbul ehline teslim edilmemiştir. Seçilen başkanın ne yapıp yapmadığı kısa sürede belli olacaktır. 23 Haziran’ın neticesi ne olursa olsun cumhur ittifakı 31 martta başarısını tescillemiştir. 23 haziranda istismar ve yalan siyaseti ön plana geçmiştir.



Sosyal medya infazları rezil dedikodular asılsız haberler mağduriyet edebiyatı 23 haziranı bir nebze de olsa gölgelemiştir. Teröre karşı pençe harekatını yapan Türkiye sosyal medyadaki ahlaksız fitneleri de ortadan kaldırmalıdır. Dileğimiz İstanbul’un iyi yönetilmesidir.



İstanbul Türk milletinindir. Fetih namusudur. 23 haziran sonuçlarını yanlışa yorup şımarıklar hak ettiklerini mutlaka bulacaklardır. Son sözü HDP söyledi diyen karanlık emeller bilsinler ki bölücülüğünüzü her şey çok güzel olacak sözüyle örteceğinizi düşünüyorsanız yanıldığınızı bu gidişle görmeniz kaçınılmazdır.

PKK ve FETÖ’nün hüküm İstanbul’da sökmeyecektir. İstanbul’a girişimizi geriye sayanlar bilmelidir ki yedikleri haram lokmalar günü geldiğinde boğazlarına duracaktır.

ABD’nin S-400 üzerinden ülkemizi tehdit etmesi yaptırım kozunu kabaca dile getirmesi devlet olma vasfımıza hakarettir. Türkiye yol ayrımındadır ya bu tehditlere boyun eğeceğiz ya da S-400’leri alıp vatan topraklarına konuşlandıracağız. Bunu başka bir seçeneği kalmamıştır. Boyut değiştiren bu konu artık savunma sisteminden daha başka bir anlam ifade etmektedir.



Tehditlerin bizim nezdimizde hiçbir geçerliliği yoktur. ABD ister beğensin ister beğenmesin S-400’lerin alım artık bir var oluş meselesine dönüşmüştür.

S-400 gelecek Türkiye’nin milli güvenliği için kullanılacaktır. Türkiye teslim olmamalı taviz vermemelidir.



ABD başkanı iyice pervasızlaşmış freni boşalmıştır. Diğer taraftan Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin haklarına yönelik eylemlere her gün bir yenisi eklenmektedir.

Sabrımız taşmak üzeredir. Özellikle Yunanistan ateşle oynamaktadır. Topal ördek Çipras zırvada zirveye çıkmıştır.



Akdeniz ve Ege’de önümüzü kesecek bir korsan henüz anasından doğmamıştır. Çipras meydan okumayı bırakmalı kendisini, tarihe vermelidir. İzmir’de denize dökülen dedelerinden örnek almalıdır. Yunan munan bilmeyiz gideceğimiz yere kadar gideriz yolumuza çıkan olursa ezeriz hedeflerimizden vazgeçmeyiz.



Önümüzü kesenin ömrüne kast ederiz parmak sallayanın parmağını kesip atarız. Hodri meydan Çipras Akdeniz ve Ege’de karşımıza çıksın da ne olacak görsün."