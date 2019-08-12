MHP lideri Bahçeli bayramlaşma töreninde konuştu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partililerle bayramlaşma töreninin ardından açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini karşılıksız destekliyoruz. Herhangi bir pazarlığın içerisinde değiliz, bir beklenti içerisinde bulunmuyoruz” dedi.
Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:
Türkiye’de 71 yılı aşan bir süre istikrarsızlık kendini her alanda göstermiştir. Şimdi parlamenter sistemin bu hali dışında yeni bir düzene Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtik. Bu sistemin tek adamlığa dönüştüğü meclisin devre dışı bırakıldığı gibi bazı mazeretler sürerek 71 yıllık kaos, darbe gibi süreçlerin yaşandığı bir sürece geri dönmek Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine büyük haksızlık olacaktır.
Yeni kaoslara Türkiye’yi sürüklemek siyasi partileri anlayışı ile uyuşmamaktadır. O Yüzden MHP önümüzdeki günlerde bu dersleri çıkararak 71 yılda sağlanamamış bir istikrarsızlığı geriye dönüşü istemek Türkiye’ye büyük haksızlık olacaktır. Türkiye’de önce istikrarın sağlanması sonra normalleşme sürecini ortaya koyarak Türkiye ateş çemberinden çıkarmak istediğimizi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin arkasında durduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim.
Ayrıntılar birazdan...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle