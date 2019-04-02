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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
02.04.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

MHP Kars'ta seçim sonuçlarına itiraz etti

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MHP Kars'ta seçim sonuçlarına itiraz etti

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, Kars'taki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre HDP adayı Ayhan Bilgen'in kazandığı kentteki seçim sonuçlarına itiraz etmek için partililerle Kars Adliyesi'ne gelen Nazik, itiraz dilekçesini Merkez İlçe Seçim Kurulu'na verdi.

Nazik, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimde sandıklarda oy kullanma ve sayım aşamasında seçmenlerine baskı yapıldığını iddia etti.

Seçimlere itiraz ettiklerini belirten Nazik, "Seçim günü boyunca yaptığımız itirazlar sandık kurullarında baskı, korku ve tehdit sebebiyle kabul edilmemiştir. Bu durumlar tarafımızca tutulan 167 tutanakla tespit edilmiştir ve seçimler sırasında, oy sayım aşamasında ilçe seçim kurullarına ibraz edilmiştir." dedi.

Nazik, yaptıkları çalışmalar neticesinde seçim sırasında bazı oyunlar oynandığını ve bunları tespit ettiklerini öne sürerek, "Çoğu yerde Milliyetçi Hareket Partisi lehine kullanılmış olan geçerli oylar haksız şekilde baskılarla geçersiz sayılmıştır. Tutanaklar detaylı incelendiği zaman ortalama olarak 8-12 oy arasında geçersiz oylar çıkmaktayken yoğunluğumuzun fazla olduğu mahallelerde enteresan şekilde bu geçersiz oy sayılarının sandık ortalamaları 60-70 civarını görünmektedir." diye konuştu.

MHP ve diğer partilerin bazı oylarının HDP'ye yazıldığını iddia eden Çetin Nazik, şunları kaydetti:

"Yaptığımız tespitte partimize ait oylar HDP hanesine yazılmasıdır. Sadece bize ait oylar değil diğer siyasi partilerin oylarının da bazıları bu yöntemiyle HDP'ye yazılmıştır. En kötü tespitlerimiz ise oy sayım cetvelinden, sandık sonuç tutanağına geçirilirken kaydırmalar yapılarak oylarımızla oynanmıştır. Bazı yerlerde sandık kurulu üyesi olan HDP'liler hem kendi görevli oldukları sandıklarda oy kullanmışlar hem de kendi seçmen oldukları sandıklarda oy kullanmışlar. 
31 Mart gecesinden beri uyumayan teşkilatımız, toplamda 324 usulsüzlük tespit etmiş ve bu durumların her biri için ayrı ayrı somut delillerle beyanlarımızı ve itirazlarımızı içeren dilekçe hazırlamıştır. Seçime karışmış bu şaibenin yaratmış olduğu huzur bozucu bu durumun bir an önce giderilmesi için yapmış olduğumuz itirazların sonucunu bekliyor olacağız ve burada demokrasi nöbetine başlayacağız." 

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