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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

MHP: İttifak başarılı oldu

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MHP: İttifak başarılı oldu

MHP, kazandığı il sayısını sekizden 12’ye çıkararak dikkat çekerken, en büyük kaybı ise Adana ve Mersin büyükşehir belediyelerini CHP’ye kaptırarak yaşadı. Başarı kıstası olarak belediye sayılarını almadıklarını belirten MHP kurmayları, “Önemli olan Cumhur İttifakı’nın yüzde 52’yi korumasıydı. Oranlar arzu ettiğimiz gibi. Seçimin en başarılı partisi MHP ve Cumhur İttifakı’dır” değerlendirmesini yaptı.

MHP 2014 seçimlerinde Adana, Mersin ve Manisa büyükşehirleri ile Karabük, Bartın, Osmaniye, Isparta ve Kars olmak üzere toplam sekiz ilin belediye başkanlıklarını kazanmıştı. İlçe ve beldeler dahil toplam 173 belediye başkanlığı bulunuyordu.

Saat 21.30 verilerine göre MHP, büyükşehirlerden Cumhur İttifakı kapsamında yarıştığı Adana ve Mersin’i, elinde bulundurduğu illerden ise Isparta’yı kaybetti. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni ise tekrar kazandı. MHP, Cumhur İttifakı kapsamında 21 ilde AK Parti ile uzlaşmıştı. İttifak Kars, Iğdır, Osmaniye ve Kırklareli’nde MHP’nin adayları ile yarışa girdi. İttifak kurduğu dört ilde kazanmayı başaran MHP, AK Parti’den de Kütahya, Çankırı, Kastamonu, Karaman, Erzincan, Bayburt ve Amasya illerini alarak dikkat çekti. MHP, İstanbul’da ise Cumhur İttifakı kapsamında Silivri, Maltepe ve Beşiktaş’ta aday göstermişti. MHP Maltepe ve Beşiktaş’ta oylarını artırırken Silivri Belediye başkanlığını kazandı. MHP böylece tarihinde ilk defa İstanbul’da bir ilçe kazandı.

JESTLEŞME SONUÇ VERDİ

İttifak kapsamında, Sultan Alparslan’ın otağını kurduğu Bitlis Ahlat’a karşılık, Osmanlı Beyliği’nin ilk başkenti Bilecik Söğüt’ün verilmesi konusunda bir jestleşme yapılmıştı. MHP Söğüt’ü, AK Parti ise Ahlat’ı aldı.

ÖNEMLİ BİR BEREKETİMİZ OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Merkez’de yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti: “Türk milleti bekasına muazzam şekilde destek vermiştir. Cumhur İttifakı hedeflerine çok şükür ulaşmıştır. Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır. Parti olarak milletimizin vermiş olduğu mesajları enine boyuna analiz edip yorumlayacağımız aşikârdır. Türk milleti kriz siyasetine geçit vermemiştir. (Adana, Mersin kaybı) Adana ve Mersin’i kazanmadığımız ifade edilmektedir. Henüz sonuçlar netleşmemiştir. (Dokuz yeni il) Seçim sonuçlarını 2014 ile karşılaştırdığında önemli bir bereketimiz olmuştur. Kesin sonuçlar netleştiğinde ne kadar aldığımızı 30 büyükşehir ve Cumhur İttifakı sonuçlarını da değerlendirdiğimizde çok farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

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