MHP: İttifak başarılı oldu
MHP, kazandığı il sayısını sekizden 12’ye çıkararak dikkat çekerken, en büyük kaybı ise Adana ve Mersin büyükşehir belediyelerini CHP’ye kaptırarak yaşadı. Başarı kıstası olarak belediye sayılarını almadıklarını belirten MHP kurmayları, “Önemli olan Cumhur İttifakı’nın yüzde 52’yi korumasıydı. Oranlar arzu ettiğimiz gibi. Seçimin en başarılı partisi MHP ve Cumhur İttifakı’dır” değerlendirmesini yaptı.
MHP 2014 seçimlerinde Adana, Mersin ve Manisa büyükşehirleri ile Karabük, Bartın, Osmaniye, Isparta ve Kars olmak üzere toplam sekiz ilin belediye başkanlıklarını kazanmıştı. İlçe ve beldeler dahil toplam 173 belediye başkanlığı bulunuyordu.
Saat 21.30 verilerine göre MHP, büyükşehirlerden Cumhur İttifakı kapsamında yarıştığı Adana ve Mersin’i, elinde bulundurduğu illerden ise Isparta’yı kaybetti. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni ise tekrar kazandı. MHP, Cumhur İttifakı kapsamında 21 ilde AK Parti ile uzlaşmıştı. İttifak Kars, Iğdır, Osmaniye ve Kırklareli’nde MHP’nin adayları ile yarışa girdi. İttifak kurduğu dört ilde kazanmayı başaran MHP, AK Parti’den de Kütahya, Çankırı, Kastamonu, Karaman, Erzincan, Bayburt ve Amasya illerini alarak dikkat çekti. MHP, İstanbul’da ise Cumhur İttifakı kapsamında Silivri, Maltepe ve Beşiktaş’ta aday göstermişti. MHP Maltepe ve Beşiktaş’ta oylarını artırırken Silivri Belediye başkanlığını kazandı. MHP böylece tarihinde ilk defa İstanbul’da bir ilçe kazandı.
JESTLEŞME SONUÇ VERDİ
İttifak kapsamında, Sultan Alparslan’ın otağını kurduğu Bitlis Ahlat’a karşılık, Osmanlı Beyliği’nin ilk başkenti Bilecik Söğüt’ün verilmesi konusunda bir jestleşme yapılmıştı. MHP Söğüt’ü, AK Parti ise Ahlat’ı aldı.
ÖNEMLİ BİR BEREKETİMİZ OLDU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Merkez’de yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti: “Türk milleti bekasına muazzam şekilde destek vermiştir. Cumhur İttifakı hedeflerine çok şükür ulaşmıştır. Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır. Parti olarak milletimizin vermiş olduğu mesajları enine boyuna analiz edip yorumlayacağımız aşikârdır. Türk milleti kriz siyasetine geçit vermemiştir. (Adana, Mersin kaybı) Adana ve Mersin’i kazanmadığımız ifade edilmektedir. Henüz sonuçlar netleşmemiştir. (Dokuz yeni il) Seçim sonuçlarını 2014 ile karşılaştırdığında önemli bir bereketimiz olmuştur. Kesin sonuçlar netleştiğinde ne kadar aldığımızı 30 büyükşehir ve Cumhur İttifakı sonuçlarını da değerlendirdiğimizde çok farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
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