MHP ile ittifakı doğru anlatın
İKTİDAR partisi yerel seçim kampanyasında milletvekillerini ‘ittifakın gerekliliği’ni anlatmak için görevlendirecek. Özellikle küçük yerleşim yerlerinde yıllarca rakip olmuş parti örgütlerindeki dirence karşı önlem alınıyor. Bu sorun sadece AK Parti ile MHP arasında yapılan cumhur ittifakında değil, CHP ile İYİ Parti’nin millet ittifakında da yaşanıyor.
Partilerin yerel seçim adaylarını belirlemelerinin ardından kampanya süreci bu ay sonu başlıyor. AK Parti’nin son MYK toplantısında 31 Ocak’ta başlayacak seçim kampanyasının ayrıntıları sunumla anlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu seçimde en önemli konunun MHP ile yapılan ittifakın doğru anlatılması olduğunu söyledi. Erdoğan, bu yapılırken parti kimliğinin ve parti önceliklerinin korunması gerektiğini de dile getirdi.
VEKİLLERE ÖZEL GÖREV
Parti içinde yapılan değerlendirmede, özellikle yereldeki çekişmeler nedeniyle ittifaka direnenler olmasından endişe ediliyor. Küçük yerlerde yıllarca rakip olan kişilerin şimdi ortak hareket etmesini sağlamak için parti yöneticileri ve milletvekilleri sahaya çıkıp ittifakın sadece yerel seçimin değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gereği olduğunu anlatacak. Parti kurmayları sistem değişikliğini şöyle değerlendirdi:
DEĞİŞİM ZORUNLU
“Bu sistem, asla bir araya gelmeyecek partilerin ortak hareket etmesini de sağlıyor. Aslında mekanizma yenileniyor ve değişiyor. Parti teşkilatlarının da buna uyum sağlaması lazım. Şu anda direniyorlar ama zaman içerisinde bu değişimi onlar da kabullenecek. Bundan sonra siyasetteki tüm kararlar için ittifak gerekecek. Tüm partilerin örgütleri değişim geçirmek zorunda kalacak.”
Kulislerde, bu sistemin sadece iktidar için avantaj sağladığı yorumlarının yanlış olduğu dile getiriliyor. Muhalefet partilerinin ittifakla kazançlı çıkacağı iller olacağı da aktarılıyor.
KRİTİK DENGELER
Özellikle yerel seçim şartlarında Anadolu’da iktidar partisinin avantajlı olduğu bir seçim bölgesinde muhalefetin doğru bir ismi aday göstermesi durumunda dengeleri değiştirebileceği aktarılıyor. AK Parti kurmayları, “Çünkü böyle bir yerleşim yerinde, ‘CHP’den aday gösterilse asla oy vermem’ diyenler, İYİ Parti’den gösterilen adaya oy verebilir. Ya da tam tersi olabilir. Sürprizler yaşanabilir” dedi.
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