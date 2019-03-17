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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.03.2019 - 17:04, Son Güncelleme:

MHP ilçe başkanının eşi, oğlunun düğününde öldürülmüştü! Gözyaşları sel oldu: 'Düğünümde bıraktın beni annem'

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MHP ilçe başkanının eşi, oğlunun düğününde öldürülmüştü! Gözyaşları sel oldu: 'Düğünümde bıraktın beni annem'

Samsun'da MHP Asarcık İlçe Başkanı'nın eşi olan annesi düğününde bıçaklanarak öldürülen damat, annesinin tabutunun başında gözyaşı döküp ağladı.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinin Biçincik Mahallesi'nde dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin oğlu Adem Demirci'nin düğün töreni sırasında iddiaya göre istek parça yüzünden tartışma çıktı. Arkadaşı Gökhan S. (24), bu sırada damat Adem Demirci'ye saldırdı. Damadın annesi Satı Demirci (52) oğlunu korumak için araya girince Gökhan S.'nin bıçaklı saldırısında yaralandı. Bıçaklı saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Satı Demirci, kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesi'nde gece saatlerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı Gökhan S. ile arkadaşı Mustafa A. (38), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, Kavak Adliyesine sevk edildi. Gökhan S.'nin adliyeye çelik polis yeleği giydirilerek getirilmesi dikkat çekti.

MHP ilçe başkanının eşi, oğlunun düğününde öldürülmüştü Gözyaşları sel oldu: Düğünümde bıraktın beni annem
Satı Demirci'nin cenazesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Asarcık ilçesinin İmamlar Mahallesi'ne götürüldü. Evinin önünde helallik alınan Satı Demirci'nin tabutu, omuzlarda cenaze namazının kalınacağı Taşkesiği Camisi'ne getirildi. Cami önündeki annesinin tabutunun başında dua okuyan damat Adem Demirci, "Düğünümde bıraktın beni annem. En mutlu günümde gittin. Düğünümde öldün" diye gözyaşı döküp ağladı. Damadı yakınları güçlükle sakinleştirdi.

MHP ilçe başkanının eşi, oğlunun düğününde öldürülmüştü Gözyaşları sel oldu: Düğünümde bıraktın beni annem

MHP ilçe başkanının eşi, oğlunun düğününde bıçaklanarak öldürüldü
MHP ilçe başkanının eşi, oğlunun düğününde bıçaklanarak öldürüldü
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