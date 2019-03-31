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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
31.03.2019 - 23:33, Son Güncelleme:

MHP il bazında belediye sayısını yüzde 50 artırdı

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MHP il bazında belediye sayısını yüzde 50 artırdı

MHP, kesin olmayan sonuçlara göre, bugün gerçekleştirilen yerel seçimlerde, bir önceki yerel seçimlerde il bazında 8 olan belediye başkanlığı sayısını 12'ye yükseltti.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında kurulan Cumhur İttifakı kapsamında, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 30'u büyükşehir olmak üzere 51 ilde ittifak yapılmıştı.

MHP, ittifak kapsamında Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyeleri ile Iğdır, Kars, Kırklareli ile Osmaniye'de aday gösterdi. MHP, bu yedi ilden Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Osmaniye ve Iğdır'da seçimi kazandı.

MHP, Cumhur İttifakı kapsamında olmayan illerden de Erzincan, Karaman, Amasya, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Kütahya ve Bayburt'ta belediye başkanlıklarını kazandı. Böylece MHP, biri büyükşehir olmak üzere 12 ilde belediye başkanlıklarını aldı.

MHP, 2014 yerel seçimlerinde 3'ü büyükşehir olmak üzere 8 ilde belediye başkanlığını kazanmıştı. MHP, bu seçimlerde Manisa, Osmaniye, Bartın ve Karabük'te belediye başkanlıklarını yeniden kazanırken, Kars, Adana, Mersin ve Isparta'da kaybetti.

MHP böylece, bir önceki yerel seçimlere göre il bazında 8 olan belediye sayısını 12'ye çıkarmış oldu.

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