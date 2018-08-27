MHP Genel Merkezi'nde talihsiz olay
MHP Genel Merkezi önünde nöbet tutan polis memuru tabancayla vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Müdürlüğüne bağlı polis memuru A.Ç'nin MHP Genel Merkezi önündeki kulübede silahı kazara ateş aldı. Başından hafif yaralanan A.Ç, meslektaşları ve parti görevlileri tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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