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    MHP Genel Başkan Yardımcısı: 'Üniversite sınavını kaldıracağız'

    İHA
    01.06.2018 - 11:51 | Son Güncelleme:

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, “Gençlerimize, üniversiteye sınavsız girebilme imkanın getirecek eğitim reformunu gerçekleştireceğiz. Üniversite sınavını kaldıracağız" dedi.

    MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, milletvekili adayları ve partililerle birlikte Konya Ülkü Ocakları'nın iftar programına katıldı. Partisinin öğrencilere yönelik seçim vaatlerini dile getiren Mustafa Kalaycı, eğitimde reform gerçekleştireceklerini söyledi.

    Kalaycı şöyle konuştu;
    "Gençlerimiz üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulamaması nedeniyle almış oldukları KYK kredilerinin büyük faizleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak gençlerimizin KYK kredilerinin faizlerinin silinmesini, iş bulana kadar kendilerinden geri ödeme yapılmamasını ön görüyoruz. Yine gençlerimizin Genel Sağlık Sigortası primi ile karşı karşıya kalması var. Gençlerimiz iş bulana kadar ailelerinin sigortasından yararlandırılmasını ön görüyoruz. Her ailede bir işsiz gencimize ise iş bulana kadar asgari ücretin yarısı tutarında maaş ödenmesi aile desteği yardımı yapılması projemiz var. Bu projemizde çok önem veriyoruz" dedi.

    "Üniversiteye sınavsız girebilme teminatını ön görüyoruz"

    MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Kalaycı, “Gençlerimizle ilgili üniversiteye sınavsız girebilme imkanın getirecek eğitim reformunu gerçekleştireceğiz. Ön lisans mezunu gençlerimize lisans tamamlama imkanı vereceğiz. Bu konuda bütün projelerimiz hazır, seçim beyannamemizde de bunları taahhüt ettik. Yine gençlerimizin birçok talebi var, staj yapan çıraklık yapan gençlerimizin hizmetleri sigortalarına sayılmıyor. Staj ve çıraklık döneminde çalışmalarının da sigortaya emeklilik hizmetine sayılması ve sigortalılık açısından başlangıç tarihi olarak esas alınmasını ön gören yine bir projemiz var” şeklinde konuştu.

    Mustafa Kalaycı, milletvekili adayları ile birlikte Karatay Muhtarlar Derneğini de ziyaret ederek muhtarların sorunlarını dinledi.

    Etiketler: üniversite sınavı , gündem
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