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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 07:52, Son Güncelleme:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın kimdir?

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın kimdir?

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın oğlu, Ankara Kalesi’nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Acı haber ardından Semih Yalçın'ın hayatında dair bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın kimdir?

Edip Semih Yalçın, 1958 yılında Sivas'ın Gemerek  ilçesinde dünyaya geldi. 

Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsünde, doktorasını Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaptı. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde yardımcı doçent, doçent ve profesör oldu.

Dekan Yardımcılığı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bilim, fikir ve siyasete dair 14 kitabı, 49 makalesi bulunmaktadır.

24. Dönemde Gaziantep, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA), Millî Savunma ve İçişleri Komisyonu Üyeliği yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısıdır. İyi düzeyde İngilizce bilen Edip Semih Yalçın, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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