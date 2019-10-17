MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın kimdir?
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın oğlu, Ankara Kalesi’nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Acı haber ardından Semih Yalçın'ın hayatında dair bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın kimdir?
Edip Semih Yalçın, 1958 yılında Sivas'ın Gemerek ilçesinde dünyaya geldi.
Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsünde, doktorasını Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaptı. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde yardımcı doçent, doçent ve profesör oldu.
Dekan Yardımcılığı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bilim, fikir ve siyasete dair 14 kitabı, 49 makalesi bulunmaktadır.
24. Dönemde Gaziantep, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA), Millî Savunma ve İçişleri Komisyonu Üyeliği yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısıdır. İyi düzeyde İngilizce bilen Edip Semih Yalçın, evli ve 4 çocuk babasıdır.
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