‘MHP Cumhur İttifakı’nı desteklemekte kararlı’
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçim ittifakı üzerine yaptığı değerlendirmede Ankara, İstanbul ve İzmir’de aday göstermeyeceklerini yineledi.
Durmaz sözlerini şöyle sürdürdü:
“MHP büyükşehirler dışındaki 51 il, ilçe ve belde adaylarını büyük oranda belirlemiş, kamuoyuyla paylaşmaktadır. 30 büyükşehirden daha önce ifade edilen şekilde Ankara, İstanbul ve İzmir’de aday göstermeyecektir. Diğer büyükşehirlerde ise CHP, İP ve HDP’den oluşan zillet ittifakının karşısında, Cumhur İttifakı’nın adaylarını desteklemekte kesin kararlı olacaktır”. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçime çevreci bir kampanya hazırlayacakları açıklamasına da destek veren Durmaz, “Çevreye duyarlı kampanyaları MHP olarak destekliyoruz” dedi. m
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