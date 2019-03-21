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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent PINARBAŞI- Umut KARAKOYUN/ALİAĞA (İzmir) (DHA)
21.03.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

MHP Aliağa İlçe Başkanı bıçaklı saldırıda yaralandı

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MHP Aliağa İlçe Başkanı bıçaklı saldırıda yaralandı

MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen S.Ç. (45) tarafından kalçasından bıçaklanarak yaralandı. Saldırı sonrası S.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

MHP Aliağa İlçe Başkanı Aydemir, sabah saatlerinde Barbaros Caddesi'ndeki fırının önünde yanına gelen 'yaralama' ve 'uyuşturucu bulundurmak' suçlarından sabıkalı S.Ç.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Evli ve 2 çocuk babası Aydemir, bıçağın kalçasına saplanması sonucu yaralandı.

Saldırgan S.Ç. ise üzerine atlayan çevredekilerce etkisiz hale getirilerek elindeki bıçak alındı. Kalçasında 3 santimetre derinlikte kesi bulunan Aydemir, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydemir, tedavisinin ardından taburcu edildi. Evinde dinlenen Abdurrahim Aydemir'i partililer yalnız bırakmadı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yaptığı açıklamada olayın siyasi olmadığını söyledi.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen S.Ç., gözaltına alındı. S.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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