MHP, AK Parti’nin oy kaybettiği illerde kazandı

MHP Lideri Bahçeli tarafından yeniden aday gösterilen mevcut 22 milletvekilinden 14’ü seçilirken, diğerleri Meclis dışında kaldı.

MALATYA, SİVAS DÜZCE, ŞANLIURFA

MHP, Malatya’dan, Şanlıurfa’dan ve Sivas’tan 19 yıl sonra ilk defa milletvekili çıkararak da dikkat çekti. Malatya’dan 17 Nisan 1978’de düzenlenen bombalı saldırıda 2 torunu ve geliniyle ölen Malatya’nın eski belediye başkanı ve siyasetçisi ‘Hamido’ lakaplı Hamit Fendoğlu’nun yeğeni Mehmet Celal Fendoğlu, Şanlıurfa’dan İbrahim Özyavuz, Sivas’tan ise Ahmet Özyürek bu dönem Meclis’e girmeye hak kazandı. Ayrıca MHP Düzce’den ilk defa milletvekili çıkardı. Düzce’den Ümit Yılmaz seçildi. Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz Mersin’den milletvekili olurken FETÖ’nün kaset kumpası nedeniyle istifa etmek zorunda kalan eski MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Taytak da yeni dönemde TBMM’ye döndü.