MHP adayı Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklandı
MHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde Zonguldak’ın Karaman beldesinde başkan adayı olarak gösterdiği eski polis memuru Cevdet Aldağ, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla tutuklandı.
Zonguldak’ta yayınlanan Pusula Gazetesi’nin haberine göre, 26 Kasım 2018 tarihinde sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla savcılığın hakkında soruşturma açtığı Aldağ, jandarma ekiplerince dün gözaltına alındı. Başkan adayı daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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