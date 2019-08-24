MHP: ABD kendi işine baksın
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ABD’nin, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasına yönelik açıklamasına, “ABD kendi işine bakmalıdır, önce kendi topraklarında yaşayan insanların haklarını teslim etmelidir” diye tepki gösterdi.
Büyükataman, dün yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları vurguladı:
KİMSENİN HADDİNE DEĞİL
“ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un yaptığı açıklamalar tarafımızdan en yüksek dereceden reddedilmektedir. ‘Türkiye’nin demokrasiye bağlılık çerçevesinde bu meseleyi çözmesini umut ediyoruz. Kürt azınlıkla olan ilişkilerinde her zaman hoşgörülü bir yaklaşımı teşvik ediyoruz’ deme cüretini gösteren sayın sözcünün ifadelerinin içeriğindeki marazlar bir yana bu meseleye dair açıklama yapması dahi demokratik bir Cumhuriyet olan Türkiye’nin içişlerine, hukukuna müdahale anlamına gelmektedir ki bu hiçbir ülkenin, kişinin haddine değildir.
YUMURTA TOKUŞTURMAK
Türk milletinin şerefli bir parçası olan Kürt kökenli kardeşlerimizi ayrıştırma çabaları uluslararası hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Kimse Türkiye Cumhuriyeti devleti ile yumurta tokuşturmaya kalkışmasın, zira Türk devletinin yumurtası çeliktendir.”
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