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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Umut ERDEM/ANKARA
16.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

MHP 11 başkan adayını açıkladı

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
MHP 11 başkan adayını açıkladı

MHP 5’i büyükşehir olmak üzere 11 belediye başkan adayını açıkladı. Mersin’de İYİ Parti’yle temas halinde olduğu için gözden çıkarılan mevcut Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın yerine Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna aday gösterildi. MHP’den yapılan açıklamada, FETÖ sızıntılarının önüne geçmek için her açıdan güvenlik soruşturması yapıldığı belirtildi.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimler için partinin 11 belediye başkan adayını açıkladı. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne daha önce Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin de açıkladığı Hüseyin Sözlü yeniden aday olarak gösterilirken, Mersin’de ise İYİ Parti’yle temas halinde olduğu için üstü çizilen mevcut Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın yerine Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna aday olarak ilan edildi.
MHP yönetimi, merakla beklenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile yola devam etme kararı aldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de Prof. Dr. Serdar Sevimli’nin adaylıkları kabul edildi. Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, adaylarla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Resmi müracaatlar başlamış olmakla birlikte, öncesinde gayriresmi olarak müracaat eden aday adaylarımızla birlikte yaklaşık 650 civarında müracaat olmuştur partimize.

FETÖ SIZINTISI ÖNLEMİ

Çalışmalarımız devam etmekte. Partimize karşı çok yoğun bir ilgi vardır. Afiş, seçim sloganı, görseller, müzik çalışmalarımız son aşamasındadır. Seçimlere en hazır partiyiz. Elbette bundan önce 24 Haziran seçimleri öncesinde yaptığımız çalışmanın bir benzerini 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için de yapacağız. Güvenlik soruşturması her açıdan yapılacak. Hassasiyetle FETÖ sızıntılarının önüne geçmek için çalışmalar yapılacak.” 

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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