MHP 11 başkan adayını açıkladı
MHP 5’i büyükşehir olmak üzere 11 belediye başkan adayını açıkladı. Mersin’de İYİ Parti’yle temas halinde olduğu için gözden çıkarılan mevcut Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın yerine Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna aday gösterildi. MHP’den yapılan açıklamada, FETÖ sızıntılarının önüne geçmek için her açıdan güvenlik soruşturması yapıldığı belirtildi.
MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimler için partinin 11 belediye başkan adayını açıkladı. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne daha önce Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin de açıkladığı Hüseyin Sözlü yeniden aday olarak gösterilirken, Mersin’de ise İYİ Parti’yle temas halinde olduğu için üstü çizilen mevcut Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın yerine Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna aday olarak ilan edildi.
MHP yönetimi, merakla beklenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile yola devam etme kararı aldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de Prof. Dr. Serdar Sevimli’nin adaylıkları kabul edildi. Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, adaylarla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Resmi müracaatlar başlamış olmakla birlikte, öncesinde gayriresmi olarak müracaat eden aday adaylarımızla birlikte yaklaşık 650 civarında müracaat olmuştur partimize.
FETÖ SIZINTISI ÖNLEMİ
Çalışmalarımız devam etmekte. Partimize karşı çok yoğun bir ilgi vardır. Afiş, seçim sloganı, görseller, müzik çalışmalarımız son aşamasındadır. Seçimlere en hazır partiyiz. Elbette bundan önce 24 Haziran seçimleri öncesinde yaptığımız çalışmanın bir benzerini 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için de yapacağız. Güvenlik soruşturması her açıdan yapılacak. Hassasiyetle FETÖ sızıntılarının önüne geçmek için çalışmalar yapılacak.”
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