MGM'den son dakika hava durumu bilgisi: Yağış bu gece başlıyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 Kasım Perşembe günkü en son hava durumu verilerine göre yağışın gece saatlerinde başlayacağını ifade etti. Cuma günü yurdun batı kesimini etkisi altına alacak olan yağışlı havanın, perşembe akşamı Çanakkale, İzmir, Manisa, Edirne ve Muğla çevresinde hissedileceği, MGM'nin 21 Kasım hava durumu raporunda yer aldı. İşte, tüm bölgelerin hava durumu detayları
Yağışlı havanın cuma günü yurdun batısında etkisini arttıracağı bilgisini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yağışın perşembe gecesi batı kesimlerde etkili olacağı, cuma günü ise daha geniş bir alanda etkisini göstereceğini ifade etti. İşte, 21 Kasım Perşembe gününün hava durumu bilgileri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir'in batısı, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları ve Manisa çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurdumuzun 22 Kasım Cuma ve 25 Kasım Pazartesi günleri Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Uzun süredir ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerin etkisiyle, Cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerine düşmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı, bölgenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah bölge genelinde, akşam ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kıyı kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyıları ve Manisa çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İZMİR °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Milas, Bodrum ve Marmaris çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 14°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 12°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 21°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 15°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 18°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ARTVİN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
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