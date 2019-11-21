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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 07:38, Son Güncelleme:

MGM'den son dakika hava durumu bilgisi: Yağış bu gece başlıyor!

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MGM'den son dakika hava durumu bilgisi: Yağış bu gece başlıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 Kasım Perşembe günkü en son hava durumu verilerine göre yağışın gece saatlerinde başlayacağını ifade etti. Cuma günü yurdun batı kesimini etkisi altına alacak olan yağışlı havanın, perşembe akşamı Çanakkale, İzmir, Manisa, Edirne ve Muğla çevresinde hissedileceği, MGM'nin 21 Kasım hava durumu raporunda yer aldı. İşte, tüm bölgelerin hava durumu detayları

Yağışlı havanın cuma günü yurdun batısında etkisini arttıracağı bilgisini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yağışın perşembe gecesi batı kesimlerde etkili olacağı, cuma günü ise daha geniş bir alanda etkisini göstereceğini ifade etti. İşte, 21 Kasım Perşembe gününün hava durumu bilgileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir'in batısı, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları ve Manisa çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

MGMden son dakika hava durumu bilgisi: Yağış bu gece başlıyor

HAVA SICAKLIĞI: Yurdumuzun 22 Kasım Cuma ve 25 Kasım Pazartesi günleri Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Uzun süredir ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerin etkisiyle, Cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerine düşmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı, bölgenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah bölge genelinde, akşam ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kıyı kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyıları ve Manisa çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Milas, Bodrum ve Marmaris çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 14°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 12°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 21°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 15°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 18°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ARTVİN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 9°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 9°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

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