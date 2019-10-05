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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.10.2019 - 09:12, Son Güncelleme:

MGM'den hava durumu için rüzgar, yağmur, sıcaklık uyarıları! 3 gün sürecek!

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MGM'den hava durumu için rüzgar, yağmur, sıcaklık uyarıları! 3 gün sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tüm bölgeler için derlediği hava durumu tahminlerini yayımladı. 5 Ekim Cumartesi günü için günler öncesinde yağış uyarısında bulunan MGM, yağışın Marmara Bölgesi başta yoğunluklu olmak üzere Ege ve Karadeniz'in bir bölümünde çarşamba gününe kadar devam edeceğini tahminlerine ekledi. İşte, 5 Ekim Cumartesi gününe ait güncel hava durumu verileri

Yurdun batı kesimlerinde devam eden kuvvetli yağışın salı gecesine kadar bölgesel olarak etkisini sürdüreceğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artış göstereceğini raporlarına ekledi. Diğer taraftan 5 Ekim Cumartesi günü kuvvetli rüzgarın akşam saatlerine kadar Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Afyonkarahisar çevrelerinde kendisini hissettirmesi bekleniyor.

MGMden hava durumu için rüzgar, yağmur, sıcaklık uyarıları 3 gün sürecek

5 Ekim Cumartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Samsun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2)olması bekleniyor.

MGMden hava durumu için rüzgar, yağmur, sıcaklık uyarıları 3 gün sürecek

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Afyonkarahisar çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Muğla’nın kıyı kesiminde, öğleden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde ve gece (Pazar) saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; akşam saatlerine kadar Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Afyonkarahisar çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar Afyonkarahisar çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinin, gece saatlerinden sonra ise Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimi ve Kahramanmaraş'ın batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Konya'nın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve Bölgenin güneyinde fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleye kadar hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleye kadar hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleye kadar hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleye kadar hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde gece saatlerinden sonra kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği Tahmin ediliyor.

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği Tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği Tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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